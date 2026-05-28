Morat encabezará la despedida de la Selección Colombia en El Campín: así será el evento

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la agrupación bogotana Morat será la encargada de abrir el espectáculo de “La Recta Final”, el último partido amistoso de la Selección Colombia en territorio nacional antes de su participación en la Copa del Mundo 2026. Este evento se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a partir de las 6:00 p. m.
La agrupación, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, llega a este importante escenario en uno de los mejores momentos de su carrera luego de que a finales del año pasado obtuvieran su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock por su trabajo Ya Es Mañana.
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Actualmente, la banda se encuentra realizando su gira internacional Ya Es Mañana World Tour, la cual tiene previsto pasar por el Movistar Arena de Bogotá en agosto.