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Morat encabezará la despedida de la Selección Colombia en El Campín: así será el evento

La banda bogotana revalida su vínculo con la Selección Colombia y hará parte de su despedida el próximo lunes, 1 de junio. Aquí los detalles.

  • Morat hará parte del show que servirá para despedir al equipo de Néstor Lorenzo en El Campín. Foto: Jaime Pérez Munévar
    Morat hará parte del show que servirá para despedir al equipo de Néstor Lorenzo en El Campín. Foto: Jaime Pérez Munévar
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la agrupación bogotana Morat será la encargada de abrir el espectáculo de “La Recta Final”, el último partido amistoso de la Selección Colombia en territorio nacional antes de su participación en la Copa del Mundo 2026. Este evento se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a partir de las 6:00 p. m.

La agrupación, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, llega a este importante escenario en uno de los mejores momentos de su carrera luego de que a finales del año pasado obtuvieran su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock por su trabajo Ya Es Mañana.

Lea también: “¿Qué carajo es un Morat?”

Actualmente, la banda se encuentra realizando su gira internacional Ya Es Mañana World Tour, la cual tiene previsto pasar por el Movistar Arena de Bogotá en agosto.

Este anuncio confirma el vínculo que tiene Morat con la tricolor. Esta relación tiene antecedentes significativos, como lo ocurrido en julio de 2024, durante los cuartos de final de la Copa América. Ese día la banda transmitió en vivo el partido ante Panamá en las pantallas gigantes de El Campín durante uno de sus conciertos, atendiendo a una petición masiva de sus seguidores.

Además, en 2025, fueron parte de la campaña “Embajadores de la Buena Vibra”, una iniciativa de la FCF para promover el respeto y la inclusión en los estadios.

Estos es lo que debe saber sobre la despedida de la Selección Colombia

El partido de despedida enfrentará a Colombia contra la selección de Costa Rica. Será el último compromiso en suelo colombiano antes de que los dirigidos por Néstor Lorenzo viajen para su debut mundialista el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México.

La Tricolor forma parte del Grupo K, donde también se medirá ante la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

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Para el ingreso a la despedida de la tricolor, los hinchas podrán ingresar por cuatro filtros habilitados: Oriental, Norte, Sur y Occidental. Las entradas están disponibles a través de TuBoleta, con precios que oscilan entre $85.000 y $490.000 más cargos por servicio.

Siga leyendo | Atención: Cambió la fecha del partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica en Bogotá

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