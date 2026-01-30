Hamilton y Pipe Bueno le pondrán el ritmo al partido de Messi en Medellín

Este sábado 31 de enero se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, el denomiado ‘Partido de la Historia’, que enfrentará al equipo de Lioenel Messi, el Inter Miami CF y a Atlético Nacional.

Le puede interesar: ¿Extravagante o usual? Estas fueron las peticiones de Messi y el Inter durante su estadía en Medellín

Pero no todo será fútbol en el estadio, pues el evento estará lleno de música. El cantante colombiano Hamilton será el encargado de poner el ritmo y sabor al ‘Partido de la Historia’, que marcará la segunda vez de Lionel Messi jugando en Medellín, y probablemente la última del argentino en el país.

Hamilton, hou reconocido como uno de los protagonistas de la música urbana en el país, será parte fundamental de esta noche histórica que reunirá a miles de aficionados del fútbol y la música. Su participación refuerza el carácter cultural y artístico de un evento que trasciende lo deportivo y sigue posicionando a Colombia ante los ojos del mundo.