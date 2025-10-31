Caribeña llega en un momento de plenitud en mi vida”: Martina la peligrosa

Martina habla con la frescura y soltura del caribe colombiano, pero además con madurez. Ya lleva varios años en la música y eso le ha servido para que Caribeña tenga el sonido que ella quiere.
Martina la peligrosa acaba de lanzar su segundo disco, una producción de 11 canciones que conecta sus raíces con los sonidos del caribe colombiano contemporáneo, un álbum –que como ella misma lo dice– marca un nuevo capítulo en su trayectoria artística.
“El álbum cuenta con la producción general de Jairo Barón. Caribeña es un viaje musical que entrelaza la raíz tradicional del Caribe con las sonoridades modernas del mundo urbano. Es la unión del golpe del tambor alegre con los patrones de la Madre Cumbia, acompañados por la energía del trombón y la trompeta que evocan las sabanas de Córdoba. A este universo orgánico se suman los beats electrónicos, sintetizadores y guitarras”, explica la casa disquera.
Ese tambor, le contó Martina a EL COLOMBIANO, es la base de todo. Con ella hablamos para que nos diera más detalles de Caribeña y para confirmar cuándo volverá a Medellín.