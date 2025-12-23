Estas empresas se unieron a Medellín Cero Hambre para que 1.000 personas no se queden sin comer en Navidad

Con la idea de que 1.000 personas de Medellín no se queden sin comer esta Navidad, las empresas del Grupo Nutresa y Supermú (antes La Vaquita), así como sus clientes, anunciaron que se unirán a la estrategia Cero Hambre, liderada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión.
La estrategia se fundamenta en que las personas que vayan a los mercados Supermú hagan su donativo, comprando el mercado definido por ellos, y estos serán recolectados para entregarlos a las familias más vulnerables de la ciudad, mediante este programa.