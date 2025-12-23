x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Agarraron a “duro” de la Terraza que sería presunto responsable de masacre que sacudió al Suroeste antioqueño

El gobernador anunció el que consideró como un golpe contundente para llevar tranquilidad al Suroeste antioqueño. Conozca el historial delictivo de este “duro” del crimen organizado.

  • “Moga” deberá responder por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
    “Moga” deberá responder por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Después de meses de búsqueda, las autoridades por fin confirmaron la captura de uno de los presuntos criminales más antiguos del grupo delincuencial La Terraza.

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció la captura de alias Moga, quien haría parte de este grupo criminal que extendió sus tentáculos hace más de una década desde el Valle de Aburrá a varios lugares de Antioquia. El hombre, con un historial delictivo enorme, estaba en la lista de los más buscados del Suroeste y se le señala como uno de los responsables de la masacre en el corregimiento Santa Rita, en el municipio de Andes, que sacudió a la región en marzo de 2025 luego de que cuatro personas fueran asesinadas.

Lea aquí: Hackearon a una alcaldía en Antioquia y le robaron $460 millones

“Moga” no solo sería responsable de la masacre, sino el encargado de manejar las fianzas del grupo delincuencial, así como de ordenar homicidios y ser responsable de ordenar desplazamientos forzosos.

Las autoridades creen que con su captura la subregión tendrá mayor tranquilidad. Aunque, por otro lado, recientes capturas de presuntos pesos pesados de esta y otras estructuras criminales han evidenciado su alta capacidad para reemplazar altos mandos de manera rápida y así mantener su organigrama y capacidad de control en la mayoría de los 23 municipios de la subregión.

Este año las autoridades han propinado varios golpes masivos al GDO La Terraza en el Suroeste. El último ocurrió en octubre, cuando en medio del plan cosecha, las autoridades capturaron a cinco personas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Entre los capturados cayeron alias Chiva, señalado como presunto cabecilla financiero del GDO La Terraza en Andes, con una trayectoria criminal de cinco años, encargado de coordinar el recaudo de dineros producto del microtráfico. De acuerdo con la investigación, generaba rentas mensuales superiores a 65 millones de pesos, alcanzando hasta 130 millones durante la temporada de cosecha.

Asimismo, fueron capturados alias La Ñata, compañera sentimental de “Chiva” y encargada de la logística del expendio de drogas en el barrio María Auxiliadora; así como alias Zarca, “Piedro” y “Chivita”, quienes cumplían funciones de distribución y apoyo financiero dentro de la estructura criminal.

A mitad de año, en otro golpe con allanamientos simultáneos en varios municipios, fueron capturados en Medellín y Suroeste cinco integrantes del grupo que conformaban la red de extorsiones a comerciantes, empresarios y personas del común.

Siga leyendo: ¿Avivatos “autorizados” cobran por parquear en las calles de Sabaneta?

Temas recomendados

Crímen organizado
Masacres
captura
La Terraza
criminal
Suroeste antioqueño
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida