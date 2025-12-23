Agarraron a “duro” de la Terraza que sería presunto responsable de masacre que sacudió al Suroeste antioqueño

Después de meses de búsqueda, las autoridades por fin confirmaron la captura de uno de los presuntos criminales más antiguos del grupo delincuencial La Terraza.

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció la captura de alias Moga, quien haría parte de este grupo criminal que extendió sus tentáculos hace más de una década desde el Valle de Aburrá a varios lugares de Antioquia. El hombre, con un historial delictivo enorme, estaba en la lista de los más buscados del Suroeste y se le señala como uno de los responsables de la masacre en el corregimiento Santa Rita, en el municipio de Andes, que sacudió a la región en marzo de 2025 luego de que cuatro personas fueran asesinadas.

“Moga” no solo sería responsable de la masacre, sino el encargado de manejar las fianzas del grupo delincuencial, así como de ordenar homicidios y ser responsable de ordenar desplazamientos forzosos.

Las autoridades creen que con su captura la subregión tendrá mayor tranquilidad. Aunque, por otro lado, recientes capturas de presuntos pesos pesados de esta y otras estructuras criminales han evidenciado su alta capacidad para reemplazar altos mandos de manera rápida y así mantener su organigrama y capacidad de control en la mayoría de los 23 municipios de la subregión.

Este año las autoridades han propinado varios golpes masivos al GDO La Terraza en el Suroeste. El último ocurrió en octubre, cuando en medio del plan cosecha, las autoridades capturaron a cinco personas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.