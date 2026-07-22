Marco Antonio Solís anunció concierto en Envigado: fechas, boletería y más detalles

”El poeta del amor” confirmó su regreso a los escenarios colombianos. Solís se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde interpretará algunos de los grandes éxitos musicales de su carrera como Si no te hubieras ido y Más que tu amigo. Lea: ¡Rubén Blades viene a Medellín! Conozca la fecha y detalles del concierto de despedida del “poeta de la salsa” Durante cuatro décadas como solista, Marco Antonio se ha consolidado como uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música en español. Desde el inicio de su carrera musical en 1975 con la agrupación que creó junto a su primo, Los Bukis, ha logrado mantenerse vigente y conectar con públicos de distintas generaciones dentro y fuera de Latinoamérica. Solís llegará al municipio del sur de Valle de Aburrá con Gratitud, el cual comenzará este viernes 24 de julio en el Moody Center, en Austin, Texas. Hasta octubre, el mexicano estará en conciertos en Estados Unidos y después, el 31 de octubre, llegará a Asunción, Paraguay, para iniciar su paso por Latinoamérica.

En noviembre, el cantante estará en Chile, Perú, Nicaragua, Honduras, Colombia y México. De acuerdo con el sitio web oficial, aún quedan fechas del tour pendientes por anunciar.

¿Cómo comprar las boletas para el concierto de Marco Antonio Solís en Medellín?

Las entradas para el concierto ya están disponibles en Tu Boleta. Hasta este viernes estará habilitada la primera preventa, con un 20 % de descuento. Luego comenzará la Preventa 2, que ofrecerá un 15 % de descuento. La primera etapa de venta estará vigente hasta el 10 de agosto; la segunda irá del 4 de septiembre al 3 de octubre, y la tercera, del 4 de octubre al 7 de noviembre. Las entradas a precio full estarán disponibles desde el 8 de noviembre o hasta agotar existencias. Durante las preventas, los precios de las boletas van desde los 120.000 hasta los 224.000 pesos. Los palcos tienen un valor de hasta 12.000.000 de pesos. En precio full, las entradas costarán entre 150.000 y 280.000 pesos. Le puede interesar: Karol G revela las invitadas especiales de lujo en su gira ‘Viajando por el Mundo Tour’ Para garantizar un ingreso organizado, la apertura de puertas está programada para las 7:00 p. m. La edad mínima para ingresar al evento será de 18 años. La última vez que Marco Antonio Solís se presentó en Colombia fue en marzo de 2025. El cantautor mexicano ofreció dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 7 y 8 de ese mes, como parte de su gira Más Cerca de Ti. A Medellín, en cambio, no regresa desde hace más de una década, por lo que su concierto de noviembre será uno de los más esperados por sus seguidores en la capital antioqueña. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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