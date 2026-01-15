x

“Así lo hubiera querido él”: Luis Alfonso dará empleo a trabajadores de Yeison Jiménez

El anuncio de El Contentozo se hizo en medio del homenaje que se le hizo a El Aventurero en el Movistar Arena, donde estuvieron varios exponentes del género popular.

  • Luis Alfonso es uno de los artistas del género que desde que se enteró de la tragedia le ha rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus conciertos y en sus redes. Foto: Instagram @luisalfonso
  • Luis Alfonso y Yeison Jiménez compartieron escenarios y colaboraron en proyectos en varias ocasiones. Foto: Instagram @luisalfonso
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En una jornada marcada por el dolor y la fraternidad, el gremio de la música popular en Colombia se reunió para rendir un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo.

En ese evento, el cantante Luis Alfonso conmovió a los asistentes al anunciar un gesto que tendrán con los músicos y colaboradores de El Aventurero, como era conocido Yeison Jiménez, tras la partida del artista.

Lea también: Música, lágrimas y oración: así fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

El Contentozo, quien era uno de los amigos más cercanos a Yeison Jiménez, reveló que muchos de los trabajadores del equipo de su colega se encontraban en una situación de incertidumbre laboral tras el trágico siniestro sufrido el pasado 10 de enero.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados: ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así lo hubiera querido él’”, afirmó Luis Alfonso para El Pulzo, anunciando que integrará a su propio equipo de trabajo a músicos y colaboradores que quedaron sin empleo.

Luis Alfonso y Yeison Jiménez compartieron escenarios y colaboraron en proyectos en varias ocasiones. Foto: Instagram @luisalfonso
De acuerdo con las declaraciones del artista, el gesto busca honrar la memoria de Yeison Jiménez, resaltando su faceta como empresario visionario y el cuidado que siempre tuvo hacia su grupo de trabajo, pues la decisión responde directamente a la esencia de El Aventurero, quien siempre consideró a su equipo como su propia familia.

Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas, incluyendo miembros de su equipo técnico, cuando la aeronave en la que viajaba desde Duitama hacia Medellín se accidentó en zona rural de Paipa, Boyacá.

Al artista se le realizó un homenaje póstumo que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de seguidores se congregaron para despedir a uno de los máximos exponentes del género popular.

La jornada inició con una misa privada presidida por el padre ‘Chucho’, a la que asistieron familiares, como su hija Thaliana Jiménez y su madre, además de amigos íntimos.

Posteriormente, el escenario recibió a las figuras más representativas del género, entre ellos Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Arelys Henao y Luis Alberto Posada, quienes compartieron anécdotas y canciones.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de El aventurero en el cielo, una canción y video grabados de manera colectiva por sus colegas como tributo a su legado.

Siga leyendo: “Estuvo en mantenimiento todo diciembre, este año la iba a cambiar”: amigo de Yeison Jiménez reveló detalles sobre avioneta siniestrada

