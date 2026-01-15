“Así lo hubiera querido él”: Luis Alfonso dará empleo a trabajadores de Yeison Jiménez

En una jornada marcada por el dolor y la fraternidad, el gremio de la música popular en Colombia se reunió para rendir un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo.

En ese evento, el cantante Luis Alfonso conmovió a los asistentes al anunciar un gesto que tendrán con los músicos y colaboradores de El Aventurero, como era conocido Yeison Jiménez, tras la partida del artista.

El Contentozo, quien era uno de los amigos más cercanos a Yeison Jiménez, reveló que muchos de los trabajadores del equipo de su colega se encontraban en una situación de incertidumbre laboral tras el trágico siniestro sufrido el pasado 10 de enero.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados: ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así lo hubiera querido él’”, afirmó Luis Alfonso para El Pulzo, anunciando que integrará a su propio equipo de trabajo a músicos y colaboradores que quedaron sin empleo.