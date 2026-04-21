Este es el motivo por el que Karol G no anunció concierto en Medellín en su nueva gira mundial

La cantante paisa anunció este martes las fechas y los países que harán parte de “Viajando Por El Mundo Tropitour”, su próxima gira mundial. En el listado de conciertos que ofrecerá Karol G aparece que el 4 de diciembre de 2026 se presentará en el estadio El Campín, en Bogotá. De resto, no hay mención a algún otro show en Colombia. Contexto: Karol G anunció su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, ¿qué países visitará? El hecho de que Medellín no hiciera parte del tour promocional de Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio lanzado en junio de 2025, hizo que los comentarios de sus fanáticos paisas llenaran las redes sociales. “¿Y Medellín?”, “Aún guardo la fe que Medellín estará en el TropiTour”, “Esperando que Karol anuncie su concierto en Medellín”, son algunos de los mensajes que han dejado seguidores en las redes sociales de la cantante.

Aunque la primera información oficial que salió junto a las fechas de los shows aseguraba que aún hay varias ciudades pendientes por revelar, más tarde se conoció que la capital antioqueña no hace parte todavía del itinerario debido a las remodelaciones del Estadio Atanasio Girardot. Según informó la Alcaldía de Medellín en febrero de 2026, las obras que buscan mejorar las instalaciones del recinto deportivo podrían iniciar a finales de julio. La intervención tendría una inversión estimada de 750.000 millones de pesos y estaría lista en diciembre de 2027.

Las obras, estimadas en 752.000 millones de pesos, buscan mejorar la fachada y la cubierta del Atanasio, y ampliar la capacidad de la silletería para que pase de 45.200 a 60.000. Esta remodelación impediría que conciertos de este tipo de realicen en este espacio, el cual estará en adecuación cuando Karol G se presente en Colombia en diciembre de 2026. “En este momento no es posible anunciar el show en la ciudad, ya que enfrentamos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta”, explicó el equipo de la artista por medio de una imagen que está circulando en redes sociales.