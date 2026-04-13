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Mariachis, salsa y reguetón: así fue la primera presentación de Karol G en Coachella

La cantante paisa se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el festival que se realiza anualmente en California.

  • Entre los artistas invitados a la presentación de Karol G se destacan Maria Angeliq, Becky G y Wisin. Foto Getty.
    Entre los artistas invitados a la presentación de Karol G se destacan Maria Angeliq, Becky G y Wisin. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 1 hora
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La colombiana Karol G entregó ritmo, baile, carisma y sobre todo empoderamiento latino en su histórica presentación estelar en Coachella este domingo. La primera latina en encabezar el festival que se realiza anualmente en Indio, California, dijo sentirse “muy orgullosa” por el hito que, reflexionó, demoró mucho.

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“Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una latina encabeza Coachella”, dijo la bichota, quien agradeció a los artistas que le antecedieron y le pavimentaron el camino.

Con un leve atraso que pareció deberse a problemas técnicos, la intérprete de 35 años abrió con una leyenda centrada en una mujer que fue desafiada a encontrar su lugar de pertenencia.

Enseguida le imprimió energía al escenario entonando Latina Foreva, el éxito de su más reciente Tropicoqueta, lanzado el año pasado.

En un bikini dorado, la rubia bailó emulando a su compatriota Shakira, y, acompañada por un nutrido grupo de bailarines, capitalizó cada centímetro del escenario que simulaba cavernas de piedra.

Karol G dio repaso a su catálogo, incluyendo éxitos como TQG, Gatúbela, Amargura y Tropicoqueta.

Invitó al escenario a Mariah Angeliq para cantar El Makinon, a Becky G para su himno empoderador Mamiii y a Greg González, guitarrista de “Cigarrettes After Sex”, para debutar una balada sobre desamor.

También trajo a un ensamble de mariachis femenino y al reguetonero Wisin, quien encendió al público con un popurrí de clásicos del género que incluyó Noche de entierro y Rakata, entre otros.

La cantante de Medellín abundó en juegos artificiales, baile y sensualidad. Así mismo, en géneros, abarcando reguetón, salsa, bachata, pop, algunos acordes rockeros y hasta funk brasileño. Pero también en empatía y conexión con su gente.

“Esto es para mis latinos que han estado enfrentando dificultades en este país últimamente. Estamos con ustedes”, prosiguió, e instó a los latinos a que “no sientan miedo, sientan orgullo”.

A continuación, vestida con los colores de su pabellón nacional, invitó a la audiencia, que reaccionó de forma efusiva al set, a “cantar desde el cora” la emblemática Mi Tierra, de Gloria Estefan, que honra las raíces y habla sobre el dolor de migrar.

Más temprano, algunos de sus fans comenzaron el día visitando el mercado de pulgas próximo al festival que la cantante promocionó en sus redes para impulsar a marcas latinas en Estados Unidos.

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“Me emociona mucho”, dijo Cristina Medina rompiendo en llanto. “’Latina Foreva’ significa fortaleza y orgullo de ser latino, y de apoyarnos la una a la otra. Mira esta oportunidad que les dio a los latinos. Ella es muy especial”, agregó.

Medina fue a la vendimia organizada por Bichota Records para entrar en el look de la reguetonera. No podía creer cuando vio al maquillador de la colombiana, Duvan Foronda, quien acudió a la cita para maquillar a las fans y promocionar su línea comercial.

Foronda atendió pedidos y aplicó “mucho glitter, mucho brillo” a varias seguidoras.

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