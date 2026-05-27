Kanye West se presentará en Turquía tras la prohibición de sus conciertos en varios países por comentarios antisemitas

El rapero estadounidense Kanye West, cuyos conciertos fueron prohibidos en varios recintos europeos debido a declaraciones antisemitas, actuará en Estambul el 30 de mayo, informaron los organizadores.
El artista de 48 años, también conocido como “Ye”, provocó gran indignación por comentarios en los que glorificaba al líder nazi Adolf Hitler y por discursos antisemitas que atribuye a su trastorno bipolar.
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También se espera que el rapero estadounidense Travis Scott participe en el evento del sábado en el estadio olímpico Atatürk de Estambul, declaró el organizador Erdem Karahan, de ILS Vision.
En abril, el gobierno británico le prohibió entrar en el país para encabezar el festival Wireless, obligando a los organizadores a cancelar el evento. Una semana después, pospuso un concierto en Marsella, en Francia, tras trascender la información de que el ministro del Interior buscaba bloquear la actuación.