Gospel Park 2026 en la Feria de las Flores: fechas, artistas y novedades del festival

Hace 18 años, Gospel Park abrió un escenario para músicos cristianos que buscaban mostrar su talento fuera de las iglesias. Con el tiempo, el festival terminó contando historias mucho más profundas; artistas que encontraron allí su primera oportunidad profesional y personas que aseguran haber cambiado el rumbo de sus vidas gracias a la música. El próximo domingo 2 de agosto volverá al Parque de los Deseos como parte de la Feria de las Flores. El festival nació en 2007 por iniciativa del entonces movimiento juvenil Nueva Generación, que desde un año antes buscaba crear un concierto público para mostrar el nivel musical que existía en las congregaciones de la ciudad: “Nos dimos cuenta de que en las iglesias había muchachos supremamente talentosos. Tocaban toda la semana y queríamos crear un espacio donde pudieran mostrarse y seguir creciendo”, explicó Margarita Osorio, directora del evento en entrevista con EL COLOMBIANO. Esa realidad llevó a organizar primero un Congreso de Adoradores para fortalecer su formación y, posteriormente, a dar el salto hacia un escenario abierto al público. Aunque inicialmente sus organizadores pensaban participar en la Semana de la Juventud, la Alcaldía les propuso hacer parte de la Feria de las Flores. Desde entonces, el festival se ganó un espacio propio dentro de la celebración antioqueña más importante y hoy es uno de los escenarios donde convergen música, arte y fe.

Gospel Park, una plataforma para nuevos talentos musicales

Gospel Park se convirtió en una plataforma de profesionalización para los artistas emergentes. El proceso comienza meses antes del festival con una convocatoria abierta. Este año se inscribieron 25 agrupaciones, aunque solo seis lograron superar las audiciones para integrar la programación oficial. Además de la selección artística, los participantes reciben formación sobre puesta en escena, comunicación con el público y manejo del espectáculo, aspectos que buscan fortalecer su proyección profesional: “Muchos de nuestros artistas han encontrado oportunidades gracias a Gospel Park. Han llegado a otros festivales, otros países y han abierto puertas que antes no imaginaban”, afirmó Margarita Osorio. Uno de esos casos fue el de Soul in Grace, una banda de metal cristiano que, tras presentarse en el festival, recibió una invitación para actuar en Ecuador. Algo similar ocurrió con la agrupación Risen, integrada por músicos de Rionegro, que fue invitada a México no solo para ofrecer conciertos, sino también para grabar una producción musical.

La historia de Andrés Giraldo: del consumo de drogas al escenario

Si hay un testimonio que resume el impacto del festival es el de Andrés Giraldo, conocido artísticamente como “Souldier Original”. Su primer encuentro con Gospel Park ocurrió en 2007, cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida por el consumo de drogas. Aunque inicialmente rechazó la invitación para asistir al evento, finalmente aceptó acompañar a un amigo. “Cuando salí a bailar experimenté algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Volví a encontrar alegría y una conexión muy profunda con el arte, pero esta vez entendiendo que podía tener un propósito mucho más grande. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida”, dijo en conversación con EL COLOMBIANO. Casi veinte años después, Giraldo regresará al mismo escenario, esta vez como artista invitado y gestor cultural: “Hoy vuelvo a ese mismo escenario no como el joven que llegó atrapado por las drogas y sin esperanza, sino como Andrés Giraldo, artista, gestor cultural y alguien que ha dedicado su vida a demostrar que el arte puede transformar vidas”, afirmó. Actualmente es cantante, artista y gestor cultural, además de liderar la Corporación Casa Metanoia y Casa de Artes, proyectos desde los que trabaja con niños, jóvenes y familias utilizando el arte como herramienta de transformación social. En 2023 recibió el Premio Fénix, otorgado por la Fundación Éxito, Grupo Nutresa y la Universidad EAFIT, como reconocimiento al impacto comunitario de su trabajo. “Mirando hacia atrás, puedo decir que Gospel Park no solo me abrió puertas profesionales, sino que me ayudó a descubrir mi propósito de vida: utilizar el arte para servir a Dios y aportar a la transformación de las personas y de la ciudad”, concluyó.

Lo que hace especial esta edición 18: Gospel Park 2026 estrena nuevos espacios dentro de la Feria de las Flores

La edición número 18 comenzará desde las 2:00 p. m. con el denominado Parche Gospel, una franja previa al concierto que incluirá juegos tradicionales, actividades para niños y espacios familiares. El evento se realizará en el Parque de los Deseos de Medellín, como parte de la programación de la Feria de las Flores, con entrada abierta para la ciudadanía. Posteriormente se desarrollarán las presentaciones musicales de las bandas seleccionadas: Rokamúsika, Souldier Original, Enroca Worship, Tehillah Rock, Juanfer Music Band y 3.20 Ministry. El cartel también contará con artistas invitados como Zareth, de Colombia, y la agrupación española Papel Maché. La jornada tendrá también el Especial Gospel, un montaje que integrará música, teatro y danza bajo el nombre “Grito de Victoria”. La dirección artística estará a cargo del maestro Juan Carlos Jiménez, y contará con la participación de Andrés Giraldo, quien hará parte de la puesta en escena como artista invitado.

Un parche para disfrutar en familia con música para todos los gustos

Gospel Park también ha buscado acercarse a públicos que no necesariamente hacen parte de comunidades cristianas. Para la organización, la música y el arte se han convertido en una puerta de entrada para que personas con diferentes historias y formas de pensar puedan acercarse al festival, disfrutar de sus propuestas y encontrar “un espacio de encuentro”. Uno de los elementos que ha permitido esa conexión es la experiencia que se vive alrededor del festival: un espacio organizado, familiar y abierto. Además, la diversidad de propuestas musicales también ha sido clave para ampliar el alcance del festival. Gospel Park reúne géneros musicales como rock, urbano, afrobeat, electrónica, vallenato, pop, folk, metal, heavy metal y punk, ampliando su oferta musical para conectar con públicos de diferentes gustos. En palabras de Margarita Osorio: “Toda esa combinación hace que el público que está buscando un buen parche para compartir, para disfrutar, se quede”.

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