Gospel Park 2026 en la Feria de las Flores: fechas, artistas y novedades del festival

Hace 18 años, Gospel Park abrió un escenario para músicos cristianos que buscaban mostrar su talento fuera de las iglesias. Con el tiempo, el festival terminó contando historias mucho más profundas; artistas que encontraron allí su primera oportunidad profesional y personas que aseguran haber cambiado el rumbo de sus vidas gracias a la música. El próximo domingo 2 de agosto volverá al Parque de los Deseos como parte de la Feria de las Flores.
El festival nació en 2007 por iniciativa del entonces movimiento juvenil Nueva Generación, que desde un año antes buscaba crear un concierto público para mostrar el nivel musical que existía en las congregaciones de la ciudad: “Nos dimos cuenta de que en las iglesias había muchachos supremamente talentosos. Tocaban toda la semana y queríamos crear un espacio donde pudieran mostrarse y seguir creciendo”, explicó Margarita Osorio, directora del evento en entrevista con EL COLOMBIANO.
Esa realidad llevó a organizar primero un Congreso de Adoradores para fortalecer su formación y, posteriormente, a dar el salto hacia un escenario abierto al público. Aunque inicialmente sus organizadores pensaban participar en la Semana de la Juventud, la Alcaldía les propuso hacer parte de la Feria de las Flores. Desde entonces, el festival se ganó un espacio propio dentro de la celebración antioqueña más importante y hoy es uno de los escenarios donde convergen música, arte y fe.