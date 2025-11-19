Autoridades investigan presunto secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en la Vía Panamericana: esto se sabe

Las autoridades investigan el presunto secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y a su mánager, quienes se movilizaban por la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, Colombia.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 8: 45 p.m. del martes, cuando ingresaban a un tramo entre Popayán y el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca), en el sector conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío.

Lea también: Capturaron a un hombre por el secuestro y asesinato de Harold Aroca, el menor de 16 años hallado muerto en Bogotá

Al parecer, durante ese trayecto el vehículo particular fue interceptado por dos automóviles y una motocicleta, poco después de que Miguel realizara una presentación en Huisito, en Cauca. De acuerdo con las versiones, los hombres armados irrumpieron sobre las víctimas y las obligaron a desviarse hacia una zona rural conocida por la presencia de grupos armados ilegales. El conductor habría sido dejado en el lugar del rapto.