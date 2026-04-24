Fonseca revela por qué su disco más personal es un llamado a apagar las pantallas

Fonseca vuelve con música nueva y no es un álbum cualquiera. Su nuevo disco, Antes que el tiempo se vaya, es una producción que no solo reafirma su sonido y su colombianidad sino el lugar que tiene en entre las voces más influyentes de la música latina contemporánea.
Es el disco número 11 de su carrera. “Lo hice desde un punto de vista muy personal, sobre todo, siendo muy transparente en lo que soy yo, en este momento de mi carrera, en este momento de mi vida. Porque creo que al final, la música es un reflejo de la vida, así por lo menos he sido yo: contando mi historia a través de las canciones, entonces, no le pongo mucha estrategia o mente a cómo organizar el álbum”, contó Fonseca en conversación con EL COLOMBIANO.
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Un año y medio duró la etapa de composición de Fonseca en la que dejó salir muchas canciones “y no todas terminan siendo parte del álbum y escribí y escribí para al final definir cuáles eran las canciones que quería que fueran parte de este de nuevo álbum”.