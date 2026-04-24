Fonseca revela por qué su disco más personal es un llamado a apagar las pantallas

Fonseca vuelve con música nueva y no es un álbum cualquiera. Su nuevo disco, Antes que el tiempo se vaya, es una producción que no solo reafirma su sonido y su colombianidad sino el lugar que tiene en entre las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Es el disco número 11 de su carrera. “Lo hice desde un punto de vista muy personal, sobre todo, siendo muy transparente en lo que soy yo, en este momento de mi carrera, en este momento de mi vida. Porque creo que al final, la música es un reflejo de la vida, así por lo menos he sido yo: contando mi historia a través de las canciones, entonces, no le pongo mucha estrategia o mente a cómo organizar el álbum”, contó Fonseca en conversación con EL COLOMBIANO. Le puede interesar: ¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado Un año y medio duró la etapa de composición de Fonseca en la que dejó salir muchas canciones “y no todas terminan siendo parte del álbum y escribí y escribí para al final definir cuáles eran las canciones que quería que fueran parte de este de nuevo álbum”.

Este disco combina sus raíces tropicales con nuevas exploraciones sonoras. El álbum trae colaboraciones con grandes nombres como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma. “Esas colaboraciones de verdad es que han ido llegando de una manera muy particular. No es que yo me hubiera sentado al principio del álbum y hubiera dicho ‘bueno, para este álbum voy a invitar a Rubén Blades, Juanes, Rawayana’, no, no fue así, y la verdad es que es un lujo de invitados el que tengo ahí. Pero con cada uno es una historia diferente”. Por ejemplo, con Rubén Blades, con la canción Nunca me fui, Fonseca tenía la canción muy avanzada y un día estaba viendo un documental de Blades y todo su tema alrededor de la migración y solo lo pensó, que sería increíble tenerlo en una canción, lo invitó y Blades aceptó. Puede leer: Juanes recibirá homenaje este año en los Premios Nuestra Tierra Con Juanes, que justo se acaba de lanzar la canción que le da el nombre al álbum, Antes que el tiempo se vaya, no hubo que hacer mucho esfuerzo, “Juanes es hermano de la vida y de la música y compartimos constantemente mucha música, pero nunca habíamos hecho una canción tropical y por primera vez nos metemos en este cuento, en hacer un merengue con él en el que se mantiene su esencia, su guitarra y además llevar ese mensaje, Antes que el tiempo se vaya”.

El nombre del disco: Antes que el tiempo se vaya

Este disco tiene un mensaje claro: es un llamado profundo a valorar el tiempo, honrarlo y vivir con intención. “El álbum incluye temas que lo conectan con sus inicios, como Loco Enamorado y Parte por parte, así como incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia”, dice la reseña del disco. “Antes que el tiempo se vaya me representa al 100 % lo que soy hoy en día. Creo que con los años uno le va dando más valor al tiempo y lo va honrando cada vez más. En las 12 canciones del álbum hay mensajes –sin haberlo pensado ni planeado– que hacen referencia a eso mismo. El título de esta canción me representa más y la frase como tal es una reflexión profunda. El simple hecho de leerla pues nos pone a pensar, así sea un minuto, que hay que estar presentes antes que el tiempo se vaya y también como dice una de las frases de la canción que me encanta: ‘que apaguemos las pantallas’, porque al final del día creo que nos la pasamos viviendo en un mundo virtual más de lo que deberíamos”. Fonseca le presenta al mundo este nuevo disco y se prepara para, a partir de octubre, con el concierto del Campín en Bogotá programado para el 24 de ese mes, arrancar la gira.

La experiencia de grabar con Rubén Blades