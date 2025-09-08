Festival Coral en Medellín: programación y coros de Polonia, Chile, Uruguay y México

Entre el 9 y el 14 de septiembre, Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño serán escenario de la versión 24 del Festival Coral Internacional José María Bravo Márquez, uno de los encuentros culturales más relevantes de la región.
Durante seis días se ofrecerán 35 conciertos gratuitos en espacios tan diversos como teatros, colegios, hospitales, museos, auditorios, parques, iglesias, universidades, cementerios y casas de cultura. Las presentaciones se extenderán a Envigado, Caldas, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello y Jericó, además de Medellín.