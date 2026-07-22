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Feria de las Flores 2026: conozca la programación musical gratuita y de pago en Medellín

Carin León, Silvestre Dangond y el Grupo Niche llegan al Super Concierto de la Feria de las Flores, pero también habrá gratis 20 tablados gratuitos, cinco noches de parque cultural y el concierto inaugural el 31 de julio.

  • Elder Dayán, Aria Vega, Carin León y Óscar D’León, son algunos de los artistas invitados a diversos conciertos en la Feria de las Flores de este año. FOTOS Colprensa y Cortesías
    Elder Dayán, Aria Vega, Carin León y Óscar D’León, son algunos de los artistas invitados a diversos conciertos en la Feria de las Flores de este año. FOTOS Colprensa y Cortesías
hace 40 minutos
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La Feria de las Flores sin música, conciertos y tablados no sería la misma. Es un componente vital en esta celebración que año a año se realiza en Medellín y que para este 2026 será del 31 de julio al 9 de agosto.

En cuanto a la programación musical vale la pena detallar que, desde la organización de la Feria se hará el concierto inaugural, el viernes 31 en el sector de Obelisco, con artistas confirmados, por ahora, como el vallenato Elder Dayán –por estos días muy popular en Yo me llamo–, el merengue de Rikarena, sabor con el Tropicombo, los talentos de la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y el pop urbano de Piso 21.

Puede leer: Fondas de Mi Pueblo Antioqueño 2026 ajustan 5 años ¿Dónde las harán esta vez?

De igual manera, oficialmente habrá música en el desfile Avenida Primavera programado para el domingo 2 de agosto, con artistas confirmados como John Alex Castro, Jorge Celedón y el Combo de las Estrellas.

Así serán los tablados en la Feria de las Flores 2026

En cuanto a los tablados serán 20 en total, en todas las comunas y corregimientos de Medellín, comenzando desde ese 31 con el concierto inaugural y siguiendo el sábado 1 de agosto en el corregimiento Santa Elena, la comuna 15 Guayabal en la cancha San Rafael y la comuna 13 San Javier en la cancha El Salado.

Domingo, 2 de agosto:
Comuna 4 Aranjuez: cancha La Brasilia
Corregimiento Altavista
Corregimiento San Sebastián de Palmitas

Lunes, 3 de agosto:
Comuna 12 La América: Parque La Floresta
Comuna 1 Popular: cancha Granizal

Martes, 4 de agosto:
Comuna 3 Manrique: cancha El Jardín
Comuna 6 Doce de Octubre: cancha La Tinajita

Miércoles, 5 de agosto:
Comuna 9 Buenos Aires: Parque de La Milagrosa
Comuna 14 El Poblado: Parque de El Poblado

Jueves, 6 de agosto:
Comuna 16 Belén: carrera 70, sector Aeroparque Juan Pablo II
Comuna 10 La Candelaria: Parque de Boston

Viernes, 7 de agosto:
Comuna 5 Castilla: Feria de Ganado
Comuna 8 Villa Hermosa: Parque de Villa Hermosa
Corregimiento San Cristóbal

Sábado 8 de agosto:

Comuna 7 Robledo en la Calle 73, sector universitario
Comuna 2 Santa Cruz cancha La Frontera
Corregimiento San Antonio de Prado.

Los artistas de los tablados se irán dando a conocer en la página de la Feria de las Flores de la Alcaldía de Medellín y en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura, @cultura.med.

El Parque Cultural Nocturno, música del mundo en la Feria de las Flores

El parque cultural nocturno es otro de los eventos gratuitos –como los anteriores– que tendrá esta Feria de las Flores. Allí se verán shows en vivo desde el domingo 2 de agosto.

Domingo 2 de agosto: Noche afro
Lunes 3 de agosto: Noche colombiana
Martse 4 de agosto: Noche de homenaje al Grupo Suramérica
Miércoles 5 de agosto: Noche de Son y Bolero
Viernes 7 de agosto: Noche tropical.

Será un espectáculos de alto nivel cultural con una temática diferente cada noche.

Los eventos alternos

Esta feria también tiene una serie de conciertos externos en los que el público debe comprar boletería para asistir. Uno de ellos es este previo a la feria este viernes 25 de julio y Viva la Salsa en el Estadio Atanasio Girardot con Jerry Rivera, Ócar D’León, el Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña y el Conjunto Clásico.

Las entradas están disponibles a través de TuTicket Colombia ([www.tuticket.com.co](https://www.tuticket.com.co)), con localidades desde $135.000. El evento es exclusivo para mayores de 18 años y recientemente habilitó nuevas localidades en la tribuna Occidental para responder a la alta demanda del público.

Otro gran y esperado concierto es el Súper Concierto Feria de Flores 2026, ya un eevento bastante tradicional y muy esperado de la feria. Para este año llegarán las estrellas Carin León, Silvestre Dangond, el Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, a presentarse el 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot. Boletería en Tuboleta.com desde 112.500 pesos.

Los amantes del vallenato tendrán a Jean Carlo Centeno, Alex Manga, Nelson Velásquez, Daniel Calderón y los Gigantes, Miguel Morales en el show Vallenato 5 estrellas, programado en el Centro de Evento Centauro el jueves 6 de agosto 2026 en la noche. La boletería se consigue en latiquetera.com desde $460.000 persona en un palco de 10.

Así que ya sabe, serán muchos los artistas que podrá ver en esta feria, sea gratis o sea pagando, lo importante es difrutar la música en vivo y qué mejor hacerlo que en la Feria de las Flores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es la Feria de las Flores 2026 en Medellín?
La Feria de las Flores 2026 se realizará del 31 de julio al 9 de agosto en Medellín. El concierto inaugural está programado para el viernes 31 de julio en el sector del Obelisco.
¿Cuáles son los conciertos gratuitos de la Feria de las Flores 2026?
Los eventos gratuitos incluyen el concierto inaugural del 31 de julio con Elder Dayán, Rikarena, Tropicombo, la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y Piso 21; el desfile Avenida Primavera del 2 de agosto con John Alex Castro, Jorge Celedón y el Combo de las Estrellas; los 20 tablados distribuidos en todas las comunas y corregimientos de Medellín; y el Parque Cultural Nocturno del 2 al 7 de agosto con temáticas distintas cada noche.
¿Dónde comprar boletas para el Super Concierto de la Feria de las Flores 2026?
Las boletas para el Super Concierto del 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot, con Carin León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, están disponibles en Tuboleta.com desde $112.500 pesos.

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