Feria de las Flores 2026: conozca la programación musical gratuita y de pago en Medellín

La Feria de las Flores sin música, conciertos y tablados no sería la misma. Es un componente vital en esta celebración que año a año se realiza en Medellín y que para este 2026 será del 31 de julio al 9 de agosto.
En cuanto a la programación musical vale la pena detallar que, desde la organización de la Feria se hará el concierto inaugural, el viernes 31 en el sector de Obelisco, con artistas confirmados, por ahora, como el vallenato Elder Dayán –por estos días muy popular en Yo me llamo–, el merengue de Rikarena, sabor con el Tropicombo, los talentos de la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y el pop urbano de Piso 21.
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De igual manera, oficialmente habrá música en el desfile Avenida Primavera programado para el domingo 2 de agosto, con artistas confirmados como John Alex Castro, Jorge Celedón y el Combo de las Estrellas.