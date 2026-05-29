Petro critica a Ecopetrol tras millonario negocio de energías renovables que cerró Promigas: “¿Y por qué no hizo Ecopetrol este negocio?

La adquisición de la plataforma de energías renovables Zelestra Latam por parte de Promigas generó una nueva reacción del presidente Gustavo Petro, quien aprovechó la operación para insistir en que Ecopetrol debería asumir un papel más activo en la expansión de negocios de energía limpia.
El mandatario destacó públicamente la movida empresarial y señaló que ese tipo de inversiones estratégicas eran las que esperaba que liderara la petrolera estatal dentro del proceso de transformación energética que impulsa su Gobierno.
En contexto: Promigas adquiere Zelestra Latam y acelera su apuesta por las energías renovables en América Latina
La operación convirtió a Promigas en uno de los actores con mayor presencia regional en proyectos renovables, al incorporar activos y desarrollos en Colombia, Chile y Perú, además de fortalecer su apuesta por la generación solar y el almacenamiento de energía.