El concierto histórico del Vaticano, con Karol G, se podrá ver en vivo desde Colombia

Este sábado 13 de septiembre se celebrará en el Vaticano el concierto Grace for the World, que se podrá ver en Colombia a través de Disney+ y Hulu, con disponibilidad en la plataforma hasta el 27 de septiembre.

    Karol G será una de las artistas destacadas en el concierto que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 12 horas
bookmark

Con las actuaciones en vivo de Pharrell Williams con el coro góspel Voices of Fire, el maestro Andrea Bocelli, la artista colombiana Karol G, John Legend, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, Jennifer Hudson y BamBam, este sábado se realizará el Grace for the World.

En contexto: Karol G cantará en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Se trata del concierto histórico desde Ciudad del Vaticano, codirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, siendo de aquellos conciertos que solo se dan una vez por generación, se llevará a cabo por primera vez en la historia en la Plaza de San Pedro.

Con el apoyo del Vaticano, el evento da cierre al tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y a la celebración del Año Jubilar 2025.

“La noche del 13 de septiembre, la fraternidad será la protagonista, expresada a través del lenguaje universal de la música y las historias de quienes han hecho de ella una elección de vida –dijo el cardenal Mauro Gambetti, O.F.M.– Se propondrán palabras y acciones concretas para llevarlas a nuestras comunidades, de modo que la fraternidad no permanezca como una simple idea, sino que se convierta en una elección que transforme la realidad”.

“Este es un momento cultural poco común en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente. Es un mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”, dijo Pharrell Williams.

“Hagamos brillar una fuerte luz sobre la humanidad con música desde el corazón mismo del cristianismo y la plaza espiritual más importante, llevando al mundo entero un único mensaje de fraternidad y paz”, dijo el Maestro Andrea Bocelli

Además de los artistas ya mencionados, estará un coro internacional reunido especialmente para la ocasión bajo la dirección musical de Adam Blackstone. Un espectacular show de drones aéreos y luces a cargo de Nova Sky Stories, con imágenes inspiradas en la Capilla Sixtina, realzará aún más la experiencia.

La celebración estará abierta al público en Roma. La transmisión, que se hará en vivo a nivel mundial por Disney+, Hulu y ABC News Live, será producida por Jesse Collins Entertainment y dirigida por Sam Wrench. Fever se suma como presentador asociado de Grace for the World.

Entérese de más: Piden a reguetoneros que dejen de mencionar a Medellín en sus canciones: “Ya es la ciudad de la eterna pagadera”

Esta presentación celebrará tanto el Año Jubilar 2025 como el cierre del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una conferencia organizada por la Fundación Fratelli Tutti que comprende dos días de iniciativas espirituales y culturales, con el fin de celebrar la fuerza de la fraternidad, ofrecerle al mundo un abrazo simbólico y renovar el compromiso colectivo con la protección de la Creación. Con el apoyo del Vaticano, el concierto unirá música, reflexión y narración visual en una experiencia única en vivo.

El concierto estará disponible para volver a ver en Disney+ hasta el 27 de septiembre.

