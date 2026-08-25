Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿de qué falleció?

La cantante y actriz estadounidense falleció este martes 25 de agosto en Nashville, Estados Unidos, a los 80 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia en una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de Parton.
“Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”, dijo su sobrino Bryan Seaver en un video difundido en redes sociales.
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