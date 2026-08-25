Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿de qué falleció?

La cantante y actriz estadounidense falleció este martes 25 de agosto en Nashville, Estados Unidos, a los 80 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia en una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de Parton. “Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”, dijo su sobrino Bryan Seaver en un video difundido en redes sociales. Lea: Gustavo Dudamel se despidió de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años en la dirección, ¿a qué se dedicará ahora?

En el anuncio, Seaver también enfatizó en los logros que alcanzó “la reina del country” durante su carrera de más de siete décadas: “Inspiró a varias generaciones de artistas y fans con su música y un compromiso inquebrantable para hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando en personas de todas las edades, y su labor filantrópica tendrá un impacto duradero”. Su familia no ha revelado la causa del fallecimiento de Parton, quien hace unas semanas tuvo que cancelar una aparición que realizaría en Dollywood, el parque temático que ella misma creó, debido a un cuadro de deshidratación y mareos. En 2025, la salud de la cantante también fue noticia. A finales de ese año canceló una serie de seis conciertos que ofrecería en el Caesar Palace de Las Vegas ya que tuvo que ser sometida a varios procedimientos médicos. “Como les comenté en broma, debe ser hora de mi revisión de los 100,000 kilómetros, ¡aunque no es la típica visita a mi cirujano plástico! Hablando en serio, debido a esto, no voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que quiero que vean, el espectáculo que se merecen. Ustedes pagan un buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”, escribió Parton en redes sociales para anunciar la cancelación de esos shows, los cuales fueron promocionados como su regreso a los escenarios. Entérese: Murió Yamile Humar, pionera de la televisión y el teatro colombiano

¿Quién fue Dolly Parton y por qué es considerada una leyenda del country?

Parton, quien creció en la pobreza en Tennessee, se lanzó rumbo a la capital de la música country, Nashville, al día siguiente de graduarse del colegio. Ya instalada allí, a finales de 1965, firmó un contrato con la disquera Monument Records con la que lanzó su primer álbum Hello, I’m Dolly, que tuvo poco éxito y que hizo que el sello finalizara su acuerdo. A finales de los sesenta, Parton aceptó hacer parte del programa musical de country en televisión de Porter Wagoner, un reconocido cantante de ese mismo género con el que Dolly pasaría a conformar un dúo que la lanzó a la fama. A medida en que continuaron sacando música juntos, la artista también siguió lanzando trabajos en solitario. En 1974, tras separarse de su compañero artístico, estrenó Jolene, uno de sus trabajos más importantes y en el que se encuentra la canción homónima que Rolling Stones ha denominado como una de las mejores de la historia de la música. Allí también está I Will Always Love You, otro de sus grandes éxitos que compuso a raíz de su despedida con Wagoner.

Este último tema ha sido número uno en varias ocasiones. En 1974 y 1982 encabezó los rankings musicales con una versión interpretada por Parton y más tarde, en 1982, volvió a los listados gracias a la interpretación que hizo Whitney Houston para la película El guardaespaldas. A partir de la década de los setenta, Dolly se convirtió en una de las cantantes estadounidenses más reconocidas y, poco a poco, fue transformándose no solo en un ícono musical, sino en uno de la cultura pop. También hizo carrera en la actuación en películas como 9 to 5, La mejor casita del placer y, más recientemente, la serie juvenil de Disney, Hannah Montana. Y en su rol como productora estuvo detrás de Buffy la cazavampiros y la exitosa comedia romántica, El padre de la novia. Le puede interesar: Bad Bunny volvió a casa y convirtió el cierre de su gira en una fiesta de Puerto Rico

Durante su carrera ganó decenas de premios como el Grammy, una estrella en el Salón de la Fama de los Compositores, un Óscar honorífico, y múltiples nominaciones a los Globo de Oro y a los Emmy. Aunque durante los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026 estuvo por fuera de los escenarios y de eventos públicos, Parton fue activa hasta sus últimos años. Participó activamente en el proceso creativo de Dolly: An Original Musical, musical sobre su vida estrenado a mediados de 2025, y de Dolly Parton’s Threads: My Songs in Symphony, una serie de conciertos en honor a su vida y carrera que inició en marzo de 2025.

Su último álbum fue lanzado en 2023. Se llamó Rockstar y coincidió con el reconocimiento que recibió un año atrás cuando fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, muestra de la versatilidad y del alcance de una carrera que trascendió ritmos y formatos. Con la muerte de Parton se va no solo una de las grandes voces del country, sino una de las más relevantes figuras de la historia musical, la pop culture estadounidense y, mucho más importante aún, una de las mayores compositoras norteamericanas del siglo XX. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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