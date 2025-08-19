Video: Blessd detuvo concierto en EE. UU. y confrontó a guardia de seguridad tras empujar a un niño de la tarima

El artista antioqueño Blessd se encuentra de gira en Estados Unidos junto al puertorriqueño Anuel AA, la cual inició en la ciudad de Ontario, en el estado de California. Allí ocurrió un hecho que abrió un debate en redes.

El intérprete de canciones como Mírame, Medallo y Soltera estaba interpretando el tema Amistad. En medio de su espectáculo, un menor de edad burló los filtros de seguridad y logró montarse a la tarima.

Este hecho activó el protocolo de seguridad en donde uno de los guardas se acercó al niño y lo intentó alejar del artista que estaba en el escenario.

Sin embargo, en medio de sus acciones, el agente de seguridad acercó al menor al borde de la tarima, al punto de hacerlo caer desde una altura pronunciada. Al ver esto, Blessd detuvo la música y reprendió a su personal.

“¿Cómo vas a hacer eso? Eso no puede ser, ¿cómo va a tirar al niño así? ¡Qué indelicadeza!”, fueron las palabras que Stiven Mesa, nombre de pila del cantante del género urbano, utilizó para llamar la atención entre la seguridad.