Video: Blessd detuvo concierto en EE. UU. y confrontó a guardia de seguridad tras empujar a un niño de la tarima

El menor de edad se había subido a la tarima con la intención de compartir la canción con el artista colombiano.

  Blessd inició su gira con Anuel AA en Estados Unidos. Fotos: Getty y captura de videos
    Blessd inició su gira con Anuel AA en Estados Unidos. Fotos: Getty y captura de videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
El artista antioqueño Blessd se encuentra de gira en Estados Unidos junto al puertorriqueño Anuel AA, la cual inició en la ciudad de Ontario, en el estado de California. Allí ocurrió un hecho que abrió un debate en redes.

El intérprete de canciones como Mírame, Medallo y Soltera estaba interpretando el tema Amistad. En medio de su espectáculo, un menor de edad burló los filtros de seguridad y logró montarse a la tarima.

Este hecho activó el protocolo de seguridad en donde uno de los guardas se acercó al niño y lo intentó alejar del artista que estaba en el escenario.

Sin embargo, en medio de sus acciones, el agente de seguridad acercó al menor al borde de la tarima, al punto de hacerlo caer desde una altura pronunciada. Al ver esto, Blessd detuvo la música y reprendió a su personal.

“¿Cómo vas a hacer eso? Eso no puede ser, ¿cómo va a tirar al niño así? ¡Qué indelicadeza!”, fueron las palabras que Stiven Mesa, nombre de pila del cantante del género urbano, utilizó para llamar la atención entre la seguridad.

Acto seguido, el paisa se acercó para ver el estado de salud del menor, quien luego de un momento y con ayuda de otros integrantes de la logística pudo ponerse de pie y volverse a subir a la tarima. El niño pudo abrazar a su artista y el show pudo continuar.

Diferentes cuentas han compartido lo sucedido y han abierto un debate, pues algunos aplauden la actitud de Blessd argumentando que hay que cuidar la integridad del menor y que el agente de seguridad no tenía derecho a hacer lo que hizo.

Por otra parte, otros internautas han manifestado que el personal de seguridad solo estaba haciendo su trabajo y que el menor no debió llegar hasta la tarima, violando las normas de seguridad.

El antioqueño continúa su gira junto a Anuel AA por Estados Unidos, donde ya anunció que estará en otras ciudades como Miami, Chicago, Austin, Tampa, New York, Orlando y Charlotte, entre otras.

Utilidad para la vida