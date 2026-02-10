Bad Bunny preocupa a sus fans tras borrar y/o archivar todas sus publicaciones y foto de perfil en Instagram

El cantante puertorriqueño Bad Bunny eliminó y/o archivó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram tras su presentación en el Super Bowl 2026, una de las más comentadas en la historia de la NFL.

Al ingresar al perfil de Benito Antonio Martínez Ocasio, se observan 0 publicaciones y 0 seguidos, aunque se mantiene el número de personas que lo siguen. Tampoco se nota su fotografía de perfil. Esta acción podría indicar que realmente eliminó sus fotos y videos o que simplemente los archivó, una función que ofrece Instagram.

Lo mismo sucede con su cuenta de Facebook, donde solo aparecen algunas publicaciones, ya sea etiquetadas o de años anteriores a 2025. En X, donde tiene más de 5 millones de seguidores, se observa un último post de noviembre de 2025.

Esto ocurre pocas horas después de su presentación en el medio tiempo de la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, realizada en el Levi’s Stadium, en California, donde Benito cantó en compañía de varios artistas como Lady Gaga y Ricky Martin, en medio de una escena totalmente simbólica y con matices de la cultura latinoamericana.