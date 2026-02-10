Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

La Fiscalía decidió dar trámite preferente a la investigación por presuntos hechos de acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, una determinación que abre la puerta a que se adopten decisiones judiciales en plena antesala del proceso electoral. El expediente fue asumido por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, luego de establecerse que las conductas denunciadas habrían ocurrido durante el periodo en el que Caicedo ejercía como gobernador. Ese elemento, sumado a la naturaleza de las acusaciones, llevó al ente acusador a mover el caso a un nivel de mayor jerarquía y seguimiento.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el proceso fue priorizado por tratarse de denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres y por la gravedad de los relatos conocidos hasta ahora. En este momento, el organismo adelanta la recolección y ampliación de testimonios con las víctimas, una etapa clave para definir el rumbo de la investigación. Hasta ahora, al menos cinco mujeres han entregado versiones en las que describen episodios reiterados de presunto acoso sexual. A esto se suma una denuncia penal presentada por la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa al exmandatario de haberla sometido a un proceso de victimización política, lo que amplió el alcance del expediente. Las acusaciones salieron a la luz pública tras revelaciones de la emisora LA FM que motivaron a varias mujeres a romper el silencio. En sus relatos, no solo señalan comportamientos individuales, sino un patrón de conductas que, según ellas, se habría normalizado durante la administración departamental y al interior del movimiento político Fuerza Ciudadana.