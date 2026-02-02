¿Por qué el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 es histórico?

En la edición 68 de los Grammy, Bad Bunny marcó un hito en la historia de la música latina al convertirse en el primer artista en ganar el premio a Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español. El triunfo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su sexto álbum de estudio lanzado en enero de 2025, no solo lo coronó como el autor del mejor trabajo musical del año pasado, según los miembros de la Academia de la Grabación, sino que también se consolidó como una declaración política frente al contexto actual de Estados Unidos. Lea: “ICE Out”: artistas convierten los Grammy 2026 en protesta contra la política antimigratoria de Trump “Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE [...] No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”, fue uno de los primeros discursos que dio Bad Bunny durante la noche, cuando recibió el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. En ese momento aún faltaba conocer si el puertorriqueño se llevaría alguno de los premios principales de la edición -estaba nominado a las tres categorías más importantes: Mejor Álbum del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año-, pero desde entonces dejó clara su postura frente a los asistentes reunidos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la misma que ha expresado de manera explícita en las entrevistas realizadas durante la promoción de su disco y en las que revela los impactos que ha tenido el colonialismo estadounidense en Puerto Rico, entre ellos, la migración. El puertorriqueño fue el primer artista en subir al escenario el domingo para pronunciar de manera explícita un discurso de protesta contra la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Esta política ha provocado una oleada de marchas y un paro nacional en Estados Unidos, como respuesta a las redadas, los abusos y la violencia ejercida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la entidad que lidera la campaña de deportación masiva prometida por el mandatario durante su campaña electoral.

Cuando recibió el premio más importante de la noche, Bad Bunny lo celebró en español y lo dedicó a los migrantes. “Quiero dedicar este premio a todas las personas que han tenido que dejar su país [...]. A todas las personas que han perdido a un ser querido y han tenido que seguir adelante. Los quiero. Y a todos los latinos que merecían estar en esta tarima recogiendo este premio”. Entérese: Fotos | Sobriedad, elegancia y un pectoral con senos de colores: así fue la presencia de los colombianos en los Premios Grammy 2026 Aunque no es la primera vez que un latino gana el Grammy a Mejor Álbum del Año, sí es la primera ocasión en que un artista lo consigue con un álbum completamente en español. En 2023, Bad Bunny había estado nominado en esa misma categoría con Un verano sin ti, pero el galardón fue para Harry Styles. Antes, en el año 2000, Santana -la banda liderada por el guitarrista mexicano Carlos Santana- ganó en la misma categoría con Supernatural, un álbum que, si bien tiene raíces latinas, está compuesto mayoritariamente por canciones en inglés. A este logro se suma la historia detrás de DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El disco, con el que el cantante se encuentra actualmente de gira mundial, es una oda a la historia política y cultural de Puerto Rico: un homenaje, más que al reguetón, a la salsa, la bomba y la plena, sonidos autóctonos de la isla. Por ejemplo, las 17 canciones del álbum cuentan con visualizadores en YouTube que incluyen fragmentos sobre momentos clave de la historia puertorriqueña, como el origen del sentido de “puertorriqueñidad” en los siglos XVIII y XIX en Nueva York, o la colonización de Puerto Rico por Cristóbal Colón, territorio que hoy pertenece a Estados Unidos.

De esta manera, e integrando otros símbolos como la pava puertorriqueña -el sombrero utilizado por los campesinos de la isla, conocidos como jíbaros, para trabajar bajo el sol-, Bad Bunny vuelve a unir historia y música, como ya lo había hecho con El Apagón en 2022. Sin embargo, DeBÍ TiRAR MáS FOToS es también un ejercicio de nostalgia por el origen: la que sienten los puertorriqueños -o cualquier latino- cuando deben dejar su tierra en busca de un sueño o de una vida mejor.

Con los Grammy crece la expectativa para el Super Bowl

Este domingo, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl estará a cargo del artista puertorriqueño. Será el primer concierto que Bad Bunny ofrecerá en Estados Unidos en el marco de su gira mundial, la cual no incluye fechas en ese país por el temor del cantante a la presencia del ICE y a que se lleven a cabo redadas que puedan afectar a sus seguidores. “Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna fue por odio; he actuado allí muchas veces [...]. Pero estaba el problema de que, por ejemplo, ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que hablábamos y que nos preocupaba mucho”, dijo el cantante en una entrevista con la revista i-D. Tras lo ocurrido en los Grammy, las expectativas sobre cómo será su presentación en el Super Bowl han aumentado. Muchos se preguntan si Bad Bunny volverá a tomar la palabra para criticar al ICE, si lo hará a través de algún símbolo o si se limitará a interpretar las canciones más exitosas del álbum del año. En cualquier caso, su protagonismo en uno de los eventos más relevantes de la cultura pop estadounidense -que ha llegado a reunir a más de 127 millones de espectadores a nivel mundial- ya resulta suficiente para muchos. De hecho, la semana pasada Donald Trump aseguró en una entrevista con The New York Post que le parecía “terrible” la decisión de la NFL de escogerlo como artista principal y se declaró abiertamente “anti” Bad Bunny. Lea también: Previo a los Latin Grammy, ¿en qué se diferencian estos premios con los Grammy anglo? Las expectativas -y también especulaciones- sobre lo que sucederá el domingo son muchas. Solo queda esperar el balance que dejará el show, en el que el gobierno estadounidense ha prometido desplegar agentes del ICE en todo el evento deportivo, mientras que Bad Bunny ha asegurado que será una noche en que todo el mundo va a bailar con un disco defiende lo que es ser latino.

