¿Por qué el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 es histórico?

En la edición 68 de los Grammy, Bad Bunny marcó un hito en la historia de la música latina al convertirse en el primer artista en ganar el premio a Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español. El triunfo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su sexto álbum de estudio lanzado en enero de 2025, no solo lo coronó como el autor del mejor trabajo musical del año pasado, según los miembros de la Academia de la Grabación, sino que también se consolidó como una declaración política frente al contexto actual de Estados Unidos.
“Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE [...] No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”, fue uno de los primeros discursos que dio Bad Bunny durante la noche, cuando recibió el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. En ese momento aún faltaba conocer si el puertorriqueño se llevaría alguno de los premios principales de la edición -estaba nominado a las tres categorías más importantes: Mejor Álbum del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año-, pero desde entonces dejó clara su postura frente a los asistentes reunidos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la misma que ha expresado de manera explícita en las entrevistas realizadas durante la promoción de su disco y en las que revela los impactos que ha tenido el colonialismo estadounidense en Puerto Rico, entre ellos, la migración.
El puertorriqueño fue el primer artista en subir al escenario el domingo para pronunciar de manera explícita un discurso de protesta contra la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Esta política ha provocado una oleada de marchas y un paro nacional en Estados Unidos, como respuesta a las redadas, los abusos y la violencia ejercida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la entidad que lidera la campaña de deportación masiva prometida por el mandatario durante su campaña electoral.