Insólita expulsión de Jorge Carrascal: sería la expulsión más demorada en la historia

No fue una buena noche para Jorge Carrascal quien había arrancado el año con goles y con buenas presentaciones, pues esta vez, en el duelo por la final de la Supercopa, el colombiano vivió un momento que quedó para la historia por lo insólito de su expulsión.
El duelo que terminó con victoria 0-2 de Corinthians ante Flamengo, con goles de Gabriel Paulista (26’) y Yuri Alberto en el tiempo de reposición, a los 90+9’.
Carrascal, quien generalmente es quien recibe las faltas de los defensas que buscan frenarlo en su carrera en busca del gol, esta vez se excedió en su fuerza y, al girar en el forcejeo por una marca, su brazo alcanzó a tocar la cara de un rival.