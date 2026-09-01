¿Por qué tardó 30 años en resolverse el asesinato de Tupac? La clave está en un libro

Duane “Keffe D” Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato en 1996 del famoso rapero Tupac Shakur.
Treinta años después de la muerte de la leyenda del rap, el jurado declaró culpable a Davis, de 63 años, de asesinato tras solo unas horas de deliberación. “Cargo uno, asesinato con uso de arma mortal, culpable de asesinato en primer grado con uso de arma mortal”, anunció al tribunal la portavoz del jurado.
Davis, que se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional, se dirigió a la jueza Carli Kierny tras conocerse el veredicto y manifestó su intención de apelar.