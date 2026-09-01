¿Por qué tardó 30 años en resolverse el asesinato de Tupac? La clave está en un libro

Duane “Keffe D” Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato en 1996 del famoso rapero Tupac Shakur. Treinta años después de la muerte de la leyenda del rap, el jurado declaró culpable a Davis, de 63 años, de asesinato tras solo unas horas de deliberación. “Cargo uno, asesinato con uso de arma mortal, culpable de asesinato en primer grado con uso de arma mortal”, anunció al tribunal la portavoz del jurado. Davis, que se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional, se dirigió a la jueza Carli Kierny tras conocerse el veredicto y manifestó su intención de apelar.

Él es Duane “Keffe D” Davis, declarado culpable por el asesinato de Tupac Shakur. FOTO: Steve Marcus / AFP

Al antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, que controlaba partes de Los Ángeles en los 1990, se le acusó de ordenar el asesinato del artista el 7 de septiembre de 1996, después de que su sobrino fuera golpeado por miembros del séquito de Shakur en un casino de Las Vegas. “Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara”, dijo el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales. “¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur”, agregó.

Shakur estaba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson. Fue asesinado a tiros dos horas después del enfrentamiento en el casino por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba. Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra Shakur, quien murió seis días después.

Un caso largo para encontrar al culpable de la muerte de Tupac Shakur

Este caso se extendió casi tres décadas, principalmente porque durante años no hubo pruebas suficientes para llevar a Duane “Keffe D” Davis a juicio. Sin embargo, en 2019, Davis publicó junto con Yusuf Jah el libro Compton Street Legend (Leyenda de las calles de Compton), presentado como una autobiografía en la que relataba su vida y sus experiencias dentro de la pandilla South Side Compton Crips.

Libro Compton Street Legend (Leyenda de las calles de Compton). FOTO: STEVE MARCUS / AFP

En el libro, Davis también contó detalles sobre la noche del asesinato de Tupac Shakur. Relató que se encontraba en un Cadillac blanco junto con su sobrino, Orlando “Baby Lane” Anderson, además de DeAndre Smith y Terrence Brown.

La historia del libro menciona que el vehículo se aproximó al BMW en el que viajaban Tupac y Suge Knight y, desde allí, se produjo el ataque contra el rapero. Davis señaló a la justicia que fue Anderson, quien murió en 1998, la persona que disparó contra Tupac. También afirmó que, después del ataque, el arma fue arrojada en el asiento trasero del Cadillac. Estas declaraciones se convirtieron en una pieza importante del caso contra Davis, quien fue acusado de haber participado en la organización del ataque y declarado culpable por su papel en el asesinato. No obstante, el veredicto no establece que Davis haya sido quien disparó directamente contra Tupac.

La defensa de Duane “Keffe D” Davis sostuvo que el libro es solo ficción

Michael Sanft, abogado defensor de Davis, calificó las confesiones de su cliente de ficción y mentiras diseñadas para promocionar su libro. “Ustedes están leyendo un libro que es ficción y no hechos”, dijo Sanft al jurado. Sanft afirmó que no había ninguna prueba que implicara a Davis en el asesinato más que sus propias declaraciones. En la fase previa al juicio, los abogados de Davis intentaron en vano impedir que el libro se presentara como prueba, junto con declaraciones que hizo en una entrevista con la policía en 2008.

Shakur, conocido por éxitos como “California Love” y “All Eyez on Me” fue una figura clave en una rivalidad dentro del hip hop que enfrentaba a la costa este y oeste de Estados Unidos.

El asesinato del artista, cuando tenía 25 años, ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos. Davis es la única persona que ha sido acusada por este crimen. La lectura de la sentencia está programada para el 13 de octubre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas