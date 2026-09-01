¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera

Pasaron diez años para que un ciclista colombiano volviera a liderar la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. Ahora, el protagonista es Santiago Buitrago, quien con valentía y condiciones de escalador se apoderó del maillot de lunares y renovó la ilusión de los aficionados nacionales.
En la previa de la actual edición, el bogotano prometió espectáculo y entrega para recompensar al Bahrain-Victorious, equipo que le abrió las puertas del World Tour en 2020. Y en su última temporada con la escuadra, luego de confirmarse que correrá los próximos tres años con el NSN Cycling Team, está cumpliendo su palabra.
El capitalino aprovechó la primera semana de competencia para mostrar su valentía en la carretera y sumar puntos en los diferentes ascensos. Su rendimiento le permitió escalar posiciones hasta convertirse en el nuevo líder de la clasificación de la montaña.
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En esta especialidad, Colombia ha escrito páginas importantes en la historia del ciclismo europeo. La capacidad de sus corredores para trepar cuando la carretera se empina les valió el conocido apodo de ‘escarabajos’ y convirtió las montañas de las grandes vueltas en territorio para los pedalistas nacionales.