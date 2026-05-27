Alejandro Posada dirigió a la Sinfónica de México en el Palacio de Bellas Artes

El maestro Alejandro Posada, director de la Orquesta Sinfónica de Eafit y mentor de varios de los directores sinfónicos antioqueños que en estos días están en Europa y Estados Unidos, dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional de México en dos conciertos realizados el 22 y 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes de la capital de ese país.

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La programación fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). Según información de la prensa mexicana, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el programa buscó conectar distintas tradiciones musicales y propiciar un diálogo entre públicos a partir de temas relacionados con identidad y memoria.