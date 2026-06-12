No solo de pop vive el fútbol: en Eafit unirán a Chopin con el mundial

En sintonía con la pasión futbolera que se respira por estos días, la Orquesta Sinfónica de Eafit realizará un concierto que unirá la música clásica con la pasión deportiva. El evento, programado para el sábado 13 de junio a las seis de la tarde en el Auditorio Fundadores, contará con la participación del pianista Sergei Sichkov y será dirigido por Juan Pablo Valencia.

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La velada abrirá con el estreno de Rapsodia de una crónica futbolera, una obra encargada al compositor antioqueño Sebastián García. La pieza, inspirada en el universo del fútbol, incorpora elementos electroacústicos y busca trasladar a la sala de conciertos la emoción que rodea este deporte.

El plato fuerte de la primera parte será el Concierto para piano y orquesta n.º 2 de Frédéric Chopin, interpretado por Sichkov. El músico explicó que esta obra ocupa un lugar especial dentro del catálogo del compositor polaco: Chopin dedicó casi toda su producción al piano y escribió muy pocas obras con acompañamiento orquestal. El músico contó que el concierto fue compuesto cuando el autor tenía apenas 19 años y fue inspirado en un primer amor.