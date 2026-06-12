Pagos con QR y celular se disparan en Colombia: ¿está llegando el fin del efectivo?

Pagar un café, una empanada, un mercado o incluso un pasaje de transporte con el celular es cada vez más común en Colombia. Los pagos digitales continúan ganando espacio entre los consumidores y están transformando la manera en que las personas realizan sus compras diarias, impulsados por el crecimiento de las billeteras digitales, los códigos QR y nuevas herramientas de transferencias inmediatas.
Así lo reveló la más reciente edición del Global Payments Report 2026, presentado por Global Payments, estudio que analiza el comportamiento de los consumidores en 42 países y proyecta las tendencias de pago que marcarán los próximos años.
Uno de los datos más llamativos para Colombia es que el 76% de los pagos realizados desde teléfonos móviles en establecimientos físicos ya se hacen mediante códigos QR, una cifra que evidencia la rápida adopción de alternativas digitales frente al efectivo y otros medios tradicionales.