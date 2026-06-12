¿A un paso de la cárcel? Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd tras imputarlo por secuestro

La Fiscalía General de la Nación pidió a la justicia enviar al cantante Blessd a la cárcel bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra por el delito de secuestro extorsivo.

Luego de una audiencia en la que el ente acusador realizó la imputación de cargos, el órgano aseveró que el artista urbano debería ser puesto tras las rejas por ser un peligro para la sociedad y para evitar que presuntamente ponga en riesgo el desarrollo del proceso.

En contexto: “Blessd gestó la idea criminal”, dijo fiscal en audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

La diligencia de este viernes comenzó a las 6:00 de la mañana y en ella, la Fiscalía continuó haciendo un recuento de varios testimonios en contra del reguetonero, en los que se reseñan presuntas retenciones e intimidaciones.