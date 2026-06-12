Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿A un paso de la cárcel? Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd tras imputarlo por secuestro

Este viernes continúa la audiencia en contra del reguetonero, señalado de secuestrar a un imitador suyo.

  • Blessd fue imputado por la Fiscalía por el delito de secuestro extorsivo. FOTO: El Colombiano
    Blessd fue imputado por la Fiscalía por el delito de secuestro extorsivo. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación pidió a la justicia enviar al cantante Blessd a la cárcel bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra por el delito de secuestro extorsivo.

Luego de una audiencia en la que el ente acusador realizó la imputación de cargos, el órgano aseveró que el artista urbano debería ser puesto tras las rejas por ser un peligro para la sociedad y para evitar que presuntamente ponga en riesgo el desarrollo del proceso.

En contexto: “Blessd gestó la idea criminal”, dijo fiscal en audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

La diligencia de este viernes comenzó a las 6:00 de la mañana y en ella, la Fiscalía continuó haciendo un recuento de varios testimonios en contra del reguetonero, en los que se reseñan presuntas retenciones e intimidaciones.

La investigación principal se deriva de una presunta retención forzada ocurrida el 1 de junio de 2022 en el estudio de grabación del cantante investigado.

Los denunciantes son Andrés Felipe Sánchez Quintero, doble de Ozuna en el programa Yo me llamo, y Jéfferson Sánchez, imitador del músico.

Lea también: En vivo: El artista Blessd asistió de “cortos” a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

Según relató el primero, acudieron al lugar tras recibir una cita, pero terminaron siendo privados de la libertad y amedrentados a punta de arma de fuego. El objetivo de estas agresiones habría sido presuntamente coaccionar al mánager para que firmara un papel en el que garantizara que su representado dejaría de lucrarse imitando al reguetonero antioqueño.

Cabe destacar que el artista urbano acumula otros señalamientos graves. Durante las audiencias, también salió a flote una denuncia proveniente de Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, quien aseguró que Blessd y varios acompañantes lo intimidaron y agredieron físicamente tras acusarlo injustamente de robar pertenencias dentro de la casa del músico.

Hacia el mediodía de este viernes la audiencia continuaba y se mantenía la expectativa por la decisión que podría adoptar el juzgado que lleva el caso.

Continúe leyendo: Nació el hijo de Blessd: así lo presentó en redes sociales y mostró las primeras fotos del bebé

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Fiscalía investiga a Blessd?
La Fiscalía investiga a Blessd por una presunta retención y amenazas ocurridas en 2022 en un estudio de grabación en Medellín, en un caso relacionado con un imitador del artista.
¿Qué pasó entre Blessd y los imitadores que originó la investigación?
La investigación se basa en las denuncias de Andrés Felipe Sánchez Quintero y Jéfferson Sánchez, quienes aseguraron que fueron citados a un estudio de grabación y posteriormente retenidos e intimidados. Según la versión presentada por la Fiscalía, el objetivo habría sido presionarlos para que dejaran de lucrarse con imitaciones del artista.
¿Qué delito le imputó la Fiscalía al cantante Blessd?
La Fiscalía imputó a Blessd por presunto secuestro extorsivo, un delito que contempla la privación de la libertad de una persona con el propósito de obtener un beneficio o forzar una conducta determinada.
¿Qué pruebas presentó la Fiscalía contra Blessd durante la audiencia?
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso testimonios y relatos de los denunciantes que describen presuntas retenciones, intimidaciones y amenazas. Estos elementos son parte del material probatorio con el que el ente acusador busca sustentar la investigación.

Temas recomendados

Fiscalía General de la Nación
Medellín
Blessd
Pirlo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos