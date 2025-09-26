Viernes de nueva música con Feid, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra: los cuatro lanzamientos musicales de la semana

Este jueves, el artista paisa Feid lanzó su más reciente canción, RU MOR, la cual ya había tenido un adelanto en su último álbum, FERXXO VOL X: Sagrado, lanzado en junio. En ese trabajo, con el que celebró diez años de carrera musical, dio a conocer diez segundos del tema que ahora puede escucharse en todas las plataformas de streaming.
La semana pasada, “Ferxxo” presentó por primera vez esta canción en los shows que realizó en Argentina y Chile en el formato Coffee Parties, para los cuales el cantante hace una invitación a través de redes sociales a sus seguidores, quienes luego se reúnen en cualquier lugar para escuchar al artista.
Próximamente, Feid se presentará en el Austin City Limits Music Festival, en dos fines de semana consecutivos: los del 5 y 12 de octubre.