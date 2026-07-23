Murió el saxofonista de La pantera rosa, Plas Johnson

El saxofonista estadounidense Plas Johnson, conocido por su solo en el icónico tema de La pantera rosa, ha fallecido a los 94 años de edad, confirmaron sus hijos, Eric Johnson y Stephanie Oliver, al New York Times.

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Según una noticia de la emisora de radio KKJZ, Johnson murió el pasado 15 de julio. Por su lado, el periódico local de la ciudad del artista, el Donaldsonville Chief, señaló que había fallecido en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles. Johson estaba a tan solo seis días de cumplir 95.

Nacido en 1931, en Donaldsonville, Luisiana, e hijo de músicos, su madre era cantante y su padre saxofonista. Johnson fue en gran medida autodidacta y a principios de la década de 1950 asistió a la Westlake School of Music de Los Ángeles, aunque no llegó a completar sus estudios. En 1950, hizo su debut discográfico junto a su hermano Ray y posteriormente fue de gira con el cantante y pianista Charles Brown.