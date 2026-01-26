Así fue como Salvo Basile apostó por el cine hecho en Medellín: esta es la historia del actor y productor italiano

El italiano Salvatore Basile, conocido como Salvo Basile, falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero. El actor, productor y asistente de dirección murió a los 85 años en Cartagena, ciudad en la que vivió durante más de cinco décadas. Basile fue una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión colombiana. Contexto: Murió Salvo Basile, el actor y productor italiano que le dedicó su vida al cine y la televisión colombiana Uno de sus hijos, Gerónimo Basile, fue quien confirmó la causa del fallecimiento de su padre. Como relató en el programa 6AM W, la salud de Salvo comenzó a deteriorarse desde el 1 de diciembre de 2025, cuando fue diagnosticado con cáncer de páncreas. “Prácticamente eso fue fulminante, se lo llevó en mes y medio, el deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido, pero también muy agradecido que haya sido así porque estaba sufriendo muchísimo, se empezó a adelgazar, sus últimos días fueron dolorosos, pero divertidos también”, aseguró luego de detallar que desde hacía seis meses el actor se venía haciendo exámenes médicos a raíz de un fuerte dolor estomacal. “Dejó de respirar con una casi sonrisa en la cara, se fue muy tranquilo, acompañado de todos”, contó Gerónimo.

¿Quién fue Salvo Basile?

Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940. A sus 28 años, exactamente en noviembre de 1968, fue que llegó a Cartagena, ciudad en la que viviría por el resto de su vida. En ese entonces trabajaba como asistente de producción de Queimada, película del director italiano Gillo Pontecorvo protagonizada por Marlon Brando grabada en la capital de Bolívar. Aunque la idea era regresar a Europa apenas se terminara el rodaje, el actor nunca volvió. “La condición humana y la belleza de Cartagena fue lo que me atrapó”, le confesó años después al periodista Gustavo Tatis Guerra. Recordaba una Heroica distinta: calles de arena, un Bocagrande con apenas una avenida pavimentada, aguas limpias en la bahía y atardeceres intactos en Punta de Icacos. “Era una Cartagena destruida pero maravillosa”, decía. Puede leer: Beatriz González: la artista, la historiadora, la intelectual de provincia En medio de los sets de filmación conoció a Jacqueline María Lemaitre, una joven cartagenera que trabajaba en la misma producción. Lo que comenzó como un encuentro profesional terminó en romance: se casaron en 1971 y fue así como Basile decidió quedarse definitivamente en Colombia. “Cartagena se convirtió en mi lugar a salvo”, repetiría durante décadas. En el Caribe colombiano construyó una carrera que marcó el cine y la televisión nacional. Como actor participó en telenovelas como Café con Aroma de Mujer, Prisioneros del amor, Las noches de Luciana, Calamar y La luz de mis ojos. En cuanto a la gran pantalla, Basile compartió producciones con grandes del cine internacional como Robert de Niro en la película La Misión, en la cual fue asistente de dirección. El amor en los tiempos del cólera –fue amigo cercano de Gabriel García Márquez–, El mercenario, Dos misioneros, Venganza y Un amigo es un tesoro también hacen parte de la filmografía del actor italiano.

Pero tal vez la película más importante en la trayectoria artística de Basile fue La estrategia del caracol, dirigida por Sergio Cabrera, en la que Salvo interpretó el personaje de Matatigres y también produjo. Esta cinta, estrenada en 1993, fue una de las ganadoras del Festival Internacional de Cine de Berlín y es considerada como una de las mejores películas de la historia del cine colombiano. Después, con Cabrera, el italiano también produjo Águilas no cazan moscas e Ilona llega con la lluvia. Salvo tuvo otros papeles detrás de cámaras: productor de RTI, gerente de CENPRO Televisión –una extinta programadora colombiana de televisión–, corresponsal cultural, entrevistador en alfombras rojas y miembro de la junta del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) por más de dos décadas. Justo por sus contribuciones al audiovisual colombiano fue que en 2019 recibió el Premio Víctor Nieto a toda una vida, en la edición 35 de los Premios India Catalina.

La relación de Salvo Basile con Medellín

Salvo Basile, de azul, en una de las primeras ediciones del Festival de Cine y Video de la Comuna 13. FOTO Archivo EL COLOMBIANO

Además de lo que significa un galardón de este tamaño, este reconocimiento fue relevante, ya que Salvo fue uno de los grandes amigos de Víctor Nieto, creador del FICCI, y desde las primeras ediciones del evento estuvo involucrado en su organización. Y, por otra parte, Basile también se dedicó a incentivar la creación y desarrollo de los festivales de cine comunitarios. Es ahí cuando su historia lo lleva a Medellín, donde fue uno de los benefactores del Festival de Cine y Video de la Comuna 13, el cual llegó a su edición número 15 en 2025. Fernando Avendaño, director de la corporación Full Producciones, la entidad detrás del evento, le contó a EL COLOMBIANO que a Salvo lo conoció hace más de una década en el marco de un festival de cine en República Dominicana que reunía a diversos festivales de cine comunitario del país y la región. “La idea era exponer un poco la connotación que podía tener el cine en contextos violentos o en poblaciones menos favorecidas. Y él se enamoró del cuento. Justo en ese momento nosotros apenas estábamos preparando lo que sería, al año siguiente, el primer festival. Entonces me dijo: ‘Yo quiero ir a la Comuna 13’. Vino en diciembre de 2009, hicimos una muestra audiovisual, trajimos invitados y estuvo por acá con nosotros, comiendo natilla y buñuelos, andando por todos lados. Él se enamoró mucho del contexto de la Comuna 13 y, desde ahí, se convirtió en nuestro padrino”, narra Avendaño.

Salvo Basile en Medellín en el encuentro de Anafe del 2012. FOTO: Anafe

A partir de entonces, Salvo comenzó a estar pendiente de cada edición del Festival, se interesaba por las producciones que se proyectaban, ayudaba con temas de gestión y siempre se ponía a la orden de sus organizadores. A raíz de ese interés de que las poblaciones vulnerables también pudieran disfrutar del cine, Basile fue uno de los promotores de Cine en los barrios, la estrategia del FICCI que transforma plazas, parques, universidades y espacios comunitarios en salas de cine a cielo abierto. El actor invitó a estos espacios al Festival para compartir su experiencia y también para enseñar a niños y colectivos sobre cine comunitario.