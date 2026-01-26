Así fue como Salvo Basile apostó por el cine hecho en Medellín: esta es la historia del actor y productor italiano

El italiano Salvatore Basile, conocido como Salvo Basile, falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero. El actor, productor y asistente de dirección murió a los 85 años en Cartagena, ciudad en la que vivió durante más de cinco décadas. Basile fue una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión colombiana.
Uno de sus hijos, Gerónimo Basile, fue quien confirmó la causa del fallecimiento de su padre. Como relató en el programa 6AM W, la salud de Salvo comenzó a deteriorarse desde el 1 de diciembre de 2025, cuando fue diagnosticado con cáncer de páncreas.
“Prácticamente eso fue fulminante, se lo llevó en mes y medio, el deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido, pero también muy agradecido que haya sido así porque estaba sufriendo muchísimo, se empezó a adelgazar, sus últimos días fueron dolorosos, pero divertidos también”, aseguró luego de detallar que desde hacía seis meses el actor se venía haciendo exámenes médicos a raíz de un fuerte dolor estomacal.
“Dejó de respirar con una casi sonrisa en la cara, se fue muy tranquilo, acompañado de todos”, contó Gerónimo.