La estrategia de Paloma y Oviedo tras concretar fórmula presidencial, ¿les alcanzará para pasar a segunda vuelta?

“Bienvenido, señor vicepresidente”, así saludó Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo cuando el exconcejal entró en la sala de su apartamento en Bogotá ayer en la mañana previo al anuncio oficial. La respuesta de Oviedo, en medio de un abrazo, fue expresar su emoción. Se concreta, después de varios días, esta fórmula presidencial de cara a la primera vuelta. Valencia y Oviedo lideraron los resultados más altos de la Gran Consulta, que este 8 de marzo la dio a ella como ganadora con más de 3.2 millones de votos. El exconcejal y exdirector del Dane obtuvo 1.2 millones y se convirtió en la sorpresa electoral de la jornada. Para anunciar la dupla, los políticos dieron un breve discurso este jueves en el Centro Comercial Gran San, en San Victorino en el centro de Bogotá, corazón comercial de la capital. Ambos estuvieron rodeados de los otros siete candidatos de esa coalición que perdieron en la consulta: Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas. Lea también: Paloma Valencia defiende su postura contra la JEP al presentar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial Escogieron ese lugar para enviar el mensaje de que la informalidad laboral y el desarrollo económico ocupa un lugar central en su agenda programática. Intervinieron todos los demás excandidatos con palabras elogiosas y luego Valencia habló: “tenemos muchos dolores como país, si vemos hacia atrás solo vamos a encontrar heridas por sanar. Pero tenemos otra opción: mirar hacia delante, hacia el futuro que nos merecemos”. La candidata presidencial aseguró que conversó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ambos están de acuerdo en que el mejor compañero para buscar la Presidencia es Oviedo. “Está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados (...) eso nos enorgullece. Sabe de todo, le gustan las cifras, le gusta estudiar, porque lo que necesita el Gobierno no es hablar paja sobre los grandes problemas, sino conocerlos a fondo para darles solución”. La senadora añadió que Oviedo tiene “las manos limpias” y que, como los demás participantes de la Gran Consulta, no ha estado envuelto en problemas o escándalos relacionados con la corrupción.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo manifestó que “estamos aquí para representar a un centro político que sabe sumar, que construye desde la necesidad de atender las realidades del país (...) Colombia necesita sensatez y demostrar que sabe hacer equipo”. Uribe, por su parte, dio la “bendición” a través de redes sociales: “Con la escogencia del Dr Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”, manifestó.

Estrategia y lo que sigue para la fórmula Oviedo-Valencia

Desde el domingo pasado de elecciones, han ocurrido varios episodios que por poco tumban la posibilidad de esa unión. De entrada, Oviedo había dicho que como más de la mitad de su votación se produjo en Bogotá, era un mandato con la capital para volver a lanzarse a la alcaldía. Luego, expresó diferencias con Valencia sobre temas relacionados con el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, pues consideraba que era importante revalidar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como respuesta, Valencia aseguró que sigue estando en contra de la JEP y el proceso de paz y que ella es “uribista hasta la muerte”. Hace un par de días, EL COLOMBIANO contó que varios miembros del Centro Democrático habían expresado su molestia con la insistencia de Oviedo por plantear “líneas rojas” o “condiciones”.

Todo eso quedó atrás y finalmente Paloma le hizo el ofrecimiento y él aceptó luego de un par de reuniones. “Esto se trata de escuchar. Me dicen regalado, pero es que este es un país en el que es muy difícil sumar en la diferencia, porque es imposible hablar, solo hablamos de imponer (...) pero en esta coalición somos capaces de reconocer nuestras diferencias pero unirnos alrededor de un propósito indispensable: mirar hacia el futuro en el que todos quepamos. Campesinos, informales, población LGBT, mujeres... esto lo estamos construyendo con visión de futuro, no con odios”, dijo el exconcejal sobre su decisión. En efecto, desde el Centro Democrático reconocen que necesitan ampliar el espectro ideológico hacia el centro, que está en crisis pues Sergio Fajardo y Claudia López no tienen el mayor respaldo en la opinión pública, ni en encuestas o en redes. Oviedo, en cambio, logró atraer a una especie de outsider tecnócrata que refresca la conversación ya no solo por su estilo sino por su historia de vida. Para el analista político Guillermo Henao, “Paloma logra una figura que se reconoce de centro, lo cual es crucial para poder pelear los votos de la capital. Además, esta jugada se desmarca de la derecha extrema encarnada en Abelardo De la Espriella”. Para el experto, la senadora uribista “suma a un vicepresidente que de entrada tiene votos y lee el país, muy diferente a la escogencia que hacen el resto de los candidatos”. Lea también: “Acepté ser fórmula de Abelardo porque estamos al borde del abismo”: entrevista con José Manuel Restrepo Precisamente, De la Espriella anunció al exministro y exrector José Manuel Restrepo, un reputado académico que, como él mismo reconoció a este diario, no trae votos, pero sí experticia y peso en el sector público y privado. Por su parte, Iván Cepeda, hizo fórmula con Aida Quilcué, una histórica líder indígena que tampoco le suma mucho electoralmente porque pertence al mismo espectro ideológico. En cualquier caso, parece que con la adhesión de Oviedo como fórmula, Paloma puede poner nervioso a “El Tigre”. Preguntas y respuestas