“No es oportunismo, es responsabilidad”: Oviedo respondió a las críticas por su unión con Paloma Valencia

Tras sorprender en las urnas de la Gran Consulta por Colombia y varios días de negociaciones, Juan Daniel Oviedo respondió este jueves 12 de marzo a los cuestionamientos que se le han hecho por su decisión de aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
La decisión de aceptar la candidatura vicepresidencial de Paloma Valencia sorprendió a una parte de sus votantes, que lo veían como un candidato de centro, a pesar de que Oviedo fue funcionario en el Gobierno de Iván Duque, también candidato del Centro Democrático.