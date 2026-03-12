x

“No es oportunismo, es responsabilidad”: Oviedo respondió a las críticas por su unión con Paloma Valencia

Luego de ser el segundo más votado en la Gran Consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo envió un mensaje sobre por qué aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, ante las críticas en su contra.

  • En el corazón de Bogotá y rodeado de la plana mayor de la “Gran Consulta por Colombia”, el candidato vicepresidencial explicó por qué decidió pactar con una de las figuras más fuertes de la derecha. FOTO: Tomada de redes sociales de @PalomaValenciaL
  • Juan Daniel Oviendo tras aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. FOTO: Colprensa
  • Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo lideraron la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo. FOTO: Tomada de redes sociales de @PalomaValenciaL
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 4 horas
bookmark

Tras sorprender en las urnas de la Gran Consulta por Colombia y varios días de negociaciones, Juan Daniel Oviedo respondió este jueves 12 de marzo a los cuestionamientos que se le han hecho por su decisión de aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Le puede interesar: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

La decisión de aceptar la candidatura vicepresidencial de Paloma Valencia sorprendió a una parte de sus votantes, que lo veían como un candidato de centro, a pesar de que Oviedo fue funcionario en el Gobierno de Iván Duque, también candidato del Centro Democrático.

Ante esto, el exdirector del Dane señaló que su decisión no es un simple “oportunismo”, sino que, por el contrario, es “responsabilidad” al trabajar de la mano de las diferencias para lograr cosas mejores para el país.

“Este es un país en el que es muy difícil sumar en la diferencia porque no es posible hablar; solo hablamos de imponer o de obedecer”, inició Oviedo en el evento público realizado en el Gran San, en el centro de Bogotá, durante este jueves.

“Las voces distintas pueden aportar a un futuro en el que todos quepamos”: el mensaje de unión de Oviedo

El candidato a la vicepresidencia resaltó cómo la gran consulta por Colombia y su unión con Paloma Valencia “es un ejemplo de coalición en donde somos capaces de reconocer nuestras diferencias, pero unirnos alrededor de un propósito de mirar hacia el futuro”.

Insistió en que la premisa de la campaña está comprometida a unir en un futuro a las “voces distintas”, como los campesinos, indígenas, informales, población negra, las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género.

“Esto que estamos haciendo no es oportunismo, es responsabilidad porque necesitamos que una visión alternativa de país sea una puesta clara sobre la mesa y resolutiva”, agregó Oviedo, quien destacó la importancia de trabajar en equipo.

Y es que para él, esta opción es muy importante “porque un país que no conoce sus realidades queda condenado a los populismos de izquierda y de derecha”, por lo que agregó que esta alianza buscará escuchar a todas las voces de Colombia.

“Las voces distintas pueden aportar a un futuro en el que todos quepamos. El liderazgo no es juntarse con los que piensan como uno, es poder encontrar aquellos que no son como uno e invitarlos a caminar una ruta de unidad”, concluyó.

En el anuncio, tanto Paloma Valencia como Juan Daniel Oviedo estuvieron acompañados de los demás integrantes de la Gran Consulta por Colombia, entre ellos, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.

Por otro lado, la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia desató una reacción inmediata de sectores petristas contra el exdirector del Dane, tildándolo de “uribista”, pese a que ha dicho no ser “de Uribe, de Petro, ni de nadie”.

Oviedo fue la gran sorpresa de la Gran Consulta por Colombia, en donde sacó 1.251.477 votos, solo estando por debajo de Paloma, quien ganó de manera contundente con un total de 3.216.811 sufragios.

También le puede interesar: Paloma Valencia defiende su postura contra la JEP al presentar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

