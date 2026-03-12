ONU cuestiona ley de amnistía en Venezuela y advierte falta de transparencia y justicia para víctimas

Una misión de la ONU sobre Venezuela expresó este jueves en Ginebra sus “serias reservas” sobre la ley de amnistía aprobada recientemente en el país, por considerarla incompleta y carente de transparencia.

La misión de determinación de los hechos, establecida desde 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresa en nombre de la organización, presentó sus reservas.

“En primer lugar, la ley se adoptó de manera precipitada, lo que impidió un proceso consultivo transparente e inclusivo”, lamentó María Eloísa Quintero, miembro de la misión.

Además, subrayó, la ley no reconoce la responsabilidad del Estado en materia de violaciones de derechos humanos.