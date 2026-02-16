Falleció el maestro Antonio Samudio a los 91 años, referente del grabado en el arte colombiano

El maestro Antonio Samudio falleció en Bogotá este 15 de febrero a sus 91 años. La noticia de su muerte fue confirmada a través de una publicación en sus redes sociales, donde resaltaron la trayectoria de este artista en la técnica del grabado artístico, un arte complejo que lo llevó a consolidarse como un referente en Colombia.
“Hoy despedimos a Antonio Samudio con tristeza, pero también con una profunda gratitud por todo lo que nos dejó. Su arte, su sensibilidad y su manera de mirar el mundo marcaron a quienes tuvimos la fortuna de conocer su obra y su espíritu creativo”, se lee en el post en su cuenta de Instagram.
Lea también: Ruta 14: el recorrido artístico para que descubra galerías en El Poblado
“Antonio fue más que un artista: fue una voz generosa, curiosa y comprometida con su tiempo. A través de su trabajo nos invitó a pensar, a sentir y a ver la realidad desde nuevas perspectivas. Celebramos su vida y su legado, que seguirá acompañándonos e inspirándonos. Gracias por tanto, Antonio. Descansa en paz”, agregaron.