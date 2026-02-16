Falleció el maestro Antonio Samudio a los 91 años, referente del grabado en el arte colombiano

El maestro Antonio Samudio falleció en Bogotá este 15 de febrero a sus 91 años. La noticia de su muerte fue confirmada a través de una publicación en sus redes sociales, donde resaltaron la trayectoria de este artista en la técnica del grabado artístico, un arte complejo que lo llevó a consolidarse como un referente en Colombia. “Hoy despedimos a Antonio Samudio con tristeza, pero también con una profunda gratitud por todo lo que nos dejó. Su arte, su sensibilidad y su manera de mirar el mundo marcaron a quienes tuvimos la fortuna de conocer su obra y su espíritu creativo”, se lee en el post en su cuenta de Instagram. Lea también: Ruta 14: el recorrido artístico para que descubra galerías en El Poblado “Antonio fue más que un artista: fue una voz generosa, curiosa y comprometida con su tiempo. A través de su trabajo nos invitó a pensar, a sentir y a ver la realidad desde nuevas perspectivas. Celebramos su vida y su legado, que seguirá acompañándonos e inspirándonos. Gracias por tanto, Antonio. Descansa en paz”, agregaron.

¿Quién era Antonio Samudio?

Hablar de la vida de Antonio Samudio es recorrer más de seis décadas del arte moderno en el país. Nació en Bogotá en 1934, en medio de un contexto de profundos cambios en el arte y la política colombiana. Se formó en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, institución donde conoció las bases del grabado, aquella disciplina que más adelante lo consolidaría como un referente.

Samudio luego se trasladó a Argentina para profundizar en su formación artística, aprendiendo a utilizar técnicas como el buril (grabado en metal) y la xilografía (grabado en madera), estilos de grabado en los que se crean imágenes tallando una superficie para luego imprimirlas. También trabajó con litografía y linograbado.

Obras de Antonio Samudio

El eje central del arte de Samudio era la figura femenina en el grabado, una temática que combinaba erotismo y sensualidad. En sus obras aparecen mujeres en espacios domésticos, al igual que escenas de pareja, un estilo con el que el maestro pretendía expresar el deseo y la cercanía de los cuerpos. De acuerdo con algunos registros, Samudio presentó su primera exposición en 1966 en la Galería Arte Moderno de Bogotá. Luego viajó a Caracas (Venezuela) en 1968 para mostrar su obra en la Galería El Muro. En 1974 expuso en el Salón Siglo XX de Quito, Ecuador, y en 1977 en la Galería Arte Autopista de Medellín.