Ryan Castro lanza canción navideña y anuncia concurso para la cuadra más animada, ¿cómo participar?

Una de las costumbres navideñas del cantante Ryan Castro es lanzar cada diciembre una canción navideña. Este año la tradición se mantuvo: este lunes el artista paisa estrenó Mi Fortuna, su nuevo tema decembrino en el que mezcla humor, nostalgia y sabor para poner a bailar a todos.
En la temporada navideña, Castro acostumbra darle vida a su alterego, “Richy”, personaje que encarna la esencia paisa. Ahora este hombre, de poncho y sombrero, regresa con una canción sobre el sueño de tener una vida mejor y la lucha por salir adelante.