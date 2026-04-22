¡AWOOO! Metro de Medellín operará 24 horas por concierto de Ryan Castro: así será el servicio

El artista paisa Ryan Castro se presentará en Medellín este sábado 25 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, como parte de su tour Sendé. El espectáculo marca un hito en su carrera, al ser la primera vez que llena un estadio, y será además su único show en Colombia durante este año. Ante la alta asistencia esperada, el Metro de Medellín anunció una operación especial que funcionará de manera continua durante toda la noche del sábado al domingo. “Con motivo del concierto que se llevará a cabo en Medellín por el artista Ryan Castro, tendremos algunas novedades en la prestación de nuestro servicio comercial”, explicó Jaime Andrés, gerente de Gestión Social y Servicio al Cliente.

Entérese: Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto El funcionario detalló que “la red metro operará de manera continua entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril, prestando servicio durante toda la noche”, con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes tanto al concierto principal como a los eventos alternos en la ciudad.

Así funcionará el servicio del Metro de Medellín por el concierto de Ryan Castro

El esquema de operación estará dividido en dos franjas horarias, diseñadas para responder a los diferentes momentos de movilidad que generará el concierto de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot y las actividades alternas en la ciudad. En primer lugar, entre las 11:00 de la noche y las 2:30 de la mañana, el sistema se enfocará en atender la salida masiva de asistentes al evento principal. Durante este periodo, el ingreso al Metro de Medellín estará habilitado únicamente por la estación Estadio, punto más cercano al escenario del concierto. Lea también: Concierto de Ryan Castro en el Atanasio dejará cerca de US$6,9 millones a la ciudad

La salida estará habilitada en todas las estaciones de las líneas A y B, excepto en Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta. “Es decir, entre las 11 de la noche y las 2:30 de la mañana nuestros usuarios podrán entrar por la estación Estadio y salir por cualquier estación de las líneas A y B, a excepción de las que mencioné”, precisó el funcionario. Posteriormente, entre las 2:30 y las 5:00 de la mañana, el ingreso al sistema se realizará únicamente por las estaciones Acevedo y Tricentenario. En esta franja, las salidas se mantendrán bajo las mismas condiciones del horario anterior, es decir, los usuarios podrán descender en las estaciones habilitadas de las líneas A y B, con las mismas excepciones ya mencionadas. “Esto con el fin de prestar servicio a los asistentes al evento que se llevará a cabo en la Feria de Ganado”, añadió Jaime Andrés.

Evento alterno en la Feria de Ganado: transmisión gratuita del concierto de Ryan Castro

Debido a que las boletas para el concierto en el estadio se agotaron rápidamente tras su salida a la venta en noviembre de 2025, el artista habilitó una transmisión oficial gratuita el mismo sábado en la Feria de Ganado, ubicada en el sector de Castilla. Le puede interesar: ¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado

La programación en este espacio iniciará a las 3:00 p. m. y contará con la participación de artistas locales, lo que también motivó la extensión del servicio del Metro en la madrugada.

Recomendaciones para los usuarios que asistirán al concierto de Ryan Castro y Feria de Ganado