Petro planeaba reunirse con el alcalde de Nueva York, pero el gobierno Trump amenazó con arrestarlo si realizaba actividades diferentes a su agenda en la ONU

El Departamento de Estado de Estados Unidos habría amenazado con arrestar al presidente Gustavo Petro si realizaba actividades diferentes a las programadas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo reveló un artículo de The Washington Post, en el que se indica que el mandatario colombiano tenía previsto reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero que la administración de Trump frustró dicho encuentro. Lea también: A Petro no le bastaron las redes sociales: Ahora amplificó sus polémicos trinos en el Consejo de Seguridad de la ONU Petro, en representación de Colombia como país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante junio, viajó a Estados Unidos para participar en las actividades del Consejo bajo el lema “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”.

Esta agenda está programada para llevarse a cabo entre el 9 y el 11 de junio. Precisamente, este miércoles el jefe de Estado intervino ante integrantes de la ONU en Manhattan para hablar sobre la paz y el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, su discurso se alejó del tema central al hacer referencia a su polémico mensaje sobre Hitler y lanzar críticas contra Elon Musk y la red social X.

El posible arresto

El medio citado explicó que, tras bambalinas, el mandatario colombiano planeaba reunirse de manera privada con el alcalde Mamdani, también identificado con el socialismo, supuestamente para debatir sobre la democracia en las Américas. No obstante, el Gobierno colombiano de un momento a otro canceló discretamente el encuentro después de que funcionarios estadounidenses consideraran la actividad como inaceptable, al estimar que violaría las restricciones del visado impuesto a Petro. Dicha medida extraordinaria habría sido interpretada por la comitiva colombiana como una amenaza de un eventual arresto. “Una visa es un privilegio, no un derecho. La visa estadounidense de cualquier persona corre el riesgo de ser revocada si visita Estados Unidos e insta de manera escandalosa a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente debidamente electo de los Estados Unidos”, dijo un funcionario anónimo al The Washington Post.