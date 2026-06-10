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Ojo, papás: el calor y el frío en el embarazo se asocian con cambios en el crecimiento fetal

Un estudio con dos cohortes neerlandesas relaciona la temperatura ambiental en el primer trimestre con cambios en el crecimiento fetal temprano.

  • l primer trimestre es un periodo crítico: durante esta etapa comienzan a formarse los órganos del bebé y la placenta. Foto Agencia Sinc
    l primer trimestre es un periodo crítico: durante esta etapa comienzan a formarse los órganos del bebé y la placenta. Foto Agencia Sinc
hace 2 horas
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La exposición moderada al frío y al calor durante las primeras etapas del embarazo podría afectar al desarrollo fetal a partir del primer trimestre, según un nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”.

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Los resultados, basados en dos cohortes de nacimiento neerlandesas y publicados en el International Journal of Epidemiology, sugieren que el desarrollo gestacional temprano puede ser sensible a la temperatura ambiental, con posibles implicaciones para los resultados del nacimiento y la salud a largo plazo en un contexto de cambio climático.

Estudios previos han relacionado la exposición a temperaturas altas o bajas durante el embarazo con un mayor riesgo de complicaciones y resultados adversos en el nacimiento. Sin embargo, todavía no está claro si la temperatura ambiental influye en el desarrollo durante las fases más tempranas de la gestación.

El primer trimestre es un periodo crítico, ya que durante esta etapa comienzan a formarse los órganos del bebé y la placenta. Alteraciones en este momento se han asociado previamente con resultados adversos al nacimiento y con enfermedades cardiovasculares y respiratorias más adelante en la infancia.

“Para evaluar la asociación entre la exposición a la temperatura ambiental y el desarrollo embrionario y fetal temprano, analizamos datos de una cohorte de nacimiento neerlandesa, el estudio Generation R Next (2017–2021), y replicamos los hallazgos en una cohorte independiente establecida 15 años antes, el estudio Generation R (2002–2006)”, explica Esmée Essers, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

El equipo investigador estimó las temperaturas medias semanales desde el inicio del embarazo y utilizó ecografías realizadas alrededor de las semanas 8, 10 y 12 para medir la longitud cráneo-caudal, un indicador estándar del crecimiento embrionario y fetal temprano.

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La exposición tanto a temperaturas ambientales más frías como más cálidas durante el primer trimestre se asoció con una menor longitud cráneo-caudal a las 12 semanas de gestación en la cohorte Generation R Next. La asociación entre temperaturas más frías y una menor longitud cráneo-caudal a las 12 semanas también se observó en la cohorte independiente, a pesar de las diferencias en los patrones de temperatura entre ambos periodos de estudio.

El momento de la exposición parecía diferir entre el calor y el frío. La exposición a temperaturas más altas mostró asociaciones más fuertes durante las primeras etapas del embarazo, especialmente entre las semanas 1 y 6. En cambio, la exposición a temperaturas más bajas se asoció con la longitud cráneo-caudal durante un periodo más prolongado, entre las semanas 1 y 11. En ambos casos, no se detectaron asociaciones en las ecografías realizadas previamente, a las 8 o 10 semanas.

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