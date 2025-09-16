¡Qué triste! Convocaron un voluntariado para ayudar a 56 perros y ninguno de los inscritos apareció

Con las correas ya puestas y la emoción reflejada en sus ojos, decenas de perros aguardaban el paseo dominical en la Fundación Huellas Positivas. Nadie llegó. Quince personas se habían inscrito para la jornada de voluntariado, pero ninguna asistió, dejando a los animales sin la atención prometida y a la organización con un día de preparativos perdidos.
La actividad incluía baños, caminatas y juegos para los 54 perros del albergue, acciones que son clave en su rehabilitación. “Los perros se alistan para paseo, se les pone sus cuerdas, y cuando no llegan ellos quedan emocionados sin entender qué pasó con el paseo”, dijo la Fundación Huellas Positivas a EL COLOMBIANO.
Los responsables explicaron que cada convocatoria implica un trabajo previo exigente. “Realizamos una preparación: se poda y se limpia, se alistan unas onces para los voluntarios, se mandaron a hacer estampados para camisetas, que terminaron sin usarse y dañados. Esto lo habíamos hecho con la intención de que las personas se fueran con una buena imagen de nosotros y con ganas de seguir ayudando a más fundaciones”, contaron. Es decir, la ausencia de asistentes dejó no solo frustración, también recursos invertidos que no se usaron y tiempo que no se recupera.