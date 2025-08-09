¿Quiénes serán los jurados del desfile de silleteros? Mariana Pajón es una de las elegidas

La emoción florece nuevamente en Medellín con la edición 68 del Desfile de Silleteros, el evento más emblemático de la Feria de las Flores. Año tras año, la ciudad se adorna con la creatividad, el talento, la dedicación y la herencia de una tradición que sigue vigente y que, a su vez, merece una evaluación justa, rigurosa y con sensibilidad cultural. Para esta tarea, la Alcaldía conformó un jurado diverso, compuesto por 15 personas que aportan miradas desde distintos campos del conocimiento y el arte.

Puede leer: Lokillo y Jotapé causaron furor con su show en el Festival de la Trova en Medellín

Desde el mundo de la actuación, la reconocida actriz y empresaria Yesenia Valencia Cano será parte del comité evaluador. Con una carrera destacada en la televisión colombiana y como fundadora de Smartfilms, festival de cine con celulares, Yesenia representa el poder creativo y transformador de las industrias culturales.

A su lado, estará Mariana Pajón, ícono del deporte nacional, doble medallista olímpica y símbolo de disciplina y resiliencia.