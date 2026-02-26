El nuevo premio literario que pagará más de 4.000 millones de pesos al escritor ganador

Este jueves, en Madrid, España, anunciaron el que será uno de los galardones mejores pagos de la literatura hispanoamericana. Se trata del Premio Aena Narrativa, el cual otorgará un cheque de un millón de euros –más de 4.000 millones de pesos colombianos al cambio actual– al escritor ganador.
El reconocimiento fue presentado por Maurici Lucena, presidente de Aena, la compañía española que se dedica a gestionar logisticamente los aeropuertos del país europeo y que es quien está detrás del nuevo premio. Al lado del empresario estuvo Rosa Montero, la reconocida escritora española de novelas como La ridícula idea de no volver a verte y El peligro de estar cuerda, quien será la presidenta del jurado.
El propósito del Premio Aena Narrativa será reconocer una obra publicada el año inmediatamente anterior –en el caso de su primera edición, la de 2026, el ganador será un libro de 2025–. A diferencia de algunos de los más importantes galardones de la literatura hispanoamericana –como el Planeta y el Seix Barral, entregados ambos en febrero–, este galardón no tiene a ninguna editorial detrás.