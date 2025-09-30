Pilar Quintana gana el Premio IILA en Italia con Los abismos

La escritora colombiana Pilar Quintana volvió a inscribir su nombre en la historia de la literatura latinoamericana al obtener el Premio IILA-Literatura 2025 a la mejor obra narrativa por Los abismos, publicado en Italia con el título Gli abissi. El reconocimiento, entregado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, confirma la proyección internacional de una autora que ya había conquistado lectores en varios idiomas y que hoy se abre paso en el exigente escenario literario europeo. Lea también: Escribir, la gran aventura de Pilar Quintana El fallo del jurado, integrado por académicos de universidades italianas como Roma Tre, Nápoles “L’Orientale” y Ca’ Foscari de Venecia, destaca no solo la potencia de la obra de Quintana sino también la relevancia del premio en la circulación de la literatura latinoamericana en Italia. En esta edición, se presentaron 25 títulos de nueve países, una muestra de la vitalidad de la narrativa de la región y del creciente interés editorial por tender puentes culturales con América Latina.

Gli abissi, traducido por Elisa Tramontin y publicado por la editorial La Tartaruga en 2023, recoge la historia de Claudia, una niña de ocho años que observa con mirada implacable las grietas de la vida adulta. Ambientada en Cali, la novela indaga en la intimidad de una familia de clase media dominada por la figura de una madre inquieta, que oscila entre el tedio y el deseo de huida, así que a través de la voz de la niña, el relato explora el misterio de las madres que permanecen incluso cuando parecen dispuestas a desaparecer, y el desconcierto de una infancia expuesta a las tensiones de la femineidad y la vida doméstica. Entérese de más: Un diálogo con Pilar Quintana sobre Los Abismos El reconocimiento italiano se suma a un recorrido ya notable: en 2021 Los abismos obtuvo el Premio Alfaguara de Novela, uno de los galardones más prestigiosos en lengua española. Con este libro, Quintana consolidó la mirada literaria que había irrumpido con fuerza en La perra (La cagna en italiano), finalista del National Book Award 2020 y considerada por la crítica como una obra clave para entender la narrativa latinoamericana contemporánea.