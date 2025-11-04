x

Medellín tendrá su segunda Noche de Librerías: ¿cuándo será?

En julio se realizó por primera vez este evento, una iniciativa de nueve librerías de la ciudad que abrirán sus puertas hasta la medianoche para ofrecer una experiencia nocturna a los amantes de los libros.

  • La primera edición de la Noche de Librerías se realizó el 19 de julio. FOTO @itacalibreriabar en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Después de cuatro meses, nueve librerías y centros culturales de la ciudad se unirán para celebrar la literatura, la música y la cultura en la segunda edición de la Noche de Librerías. Como ocurrió a finales de julio, el propósito de este espacio es que sus asistentes puedan disfrutar de actividades alrededor de los libros de una manera diferente.

Lea: El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Ítaca Librería Bar, Te Creo Librería, Librería de La Pascasia, Casa Libre, Antimateria Libros y café, Palinuro, Las Letras del Jaguar y Librería Grámmata son los lugares que abrirán sus puertas y sus libros hasta la medianoche el próximo sábado 15 de noviembre.

En cada una de estas librerías, ubicadas en el Centro y en Laureles, habrá una variada programación cultural gratuita. En su primera y última edición, los visitantes disfrutaron de conversatorios, stand up comedy, jams de ilustración y lecturas en voz alta.

Uno de los espacios que tuvo mayor acogida durante la velada literaria fue el Tour de Librerías, el cual pasa por cada una de las nueve participantes y se extiende también hasta después de las 12:00 de la noche. El recorrido inicia en las librerías Grámmata y Palinuro, y termina en el centro, exactamente en la Librería de La Pascasia.

Las inscripciones para participar en el Tour ya están abiertas. Esta actividad tiene un valor de 80.000 pesos, incluye una bebida y el transporte. Los cupos son limitados y si está interesado puede escribir a @itacalibreriabar en Instagram. Y si no participa en el recorrido también puede visitar cada uno de estos lugares por su cuenta.

En el Tour pasado participaron 80 personas y solo 24 horas después de ser anunciado el evento este ya había hecho soldout. De acuerdo con el balance realizado hace cuatro meses en la primera Noche de Librerías, en promedio, el evento tuvo 200 asistentes en el horario extendido y las ventas de libros ascendieron a 30 millones en total. Cabe aclarar que esta cifra no incluye el recuento de lo vendido en los cafés que hicieron parte del evento.

Siga leyendo: “La democracia sobrevivirá porque no hay otro camino”: Alberto Casas


Preguntas sobre la nota:

¿Dónde será la Noche de Librerías en Medellín?
Participan librerías del Centro y Laureles, como Ítaca, La Pascasia, Palinuro y Grámmata.
¿Cuánto cuesta el Tour de Librerías?
Tiene un valor de 80.000 pesos e incluye transporte y una bebida.
¿Es necesario inscribirse para asistir?
Solo el tour requiere inscripción previa. Las demás actividades son gratuitas y abiertas al público.

Utilidad para la vida