Especial de Navidad: a la casa de Michel y Patricia ya no se le entra el agua

A Michel y a su madre, Patricia, los conocí una mañana de marzo del 2023, cuando buscaba testimonios para escribir un reportaje sobre el hambre en la ciudad: recientemente había salido un estudio que decía que en Medellín una de cada cuatro familias comía menos de tres veces al día. El objetivo era ponerle rostro a esa cifra.
Una mujer de la Junta de Acción Comunal de San Javier me las presentó. Patricia tenía 58 años y vivía con Michel, su hija, que en ese entonces estaba en un proceso de cambio de género, en el barrio Juan XXIII, en la comuna 13. Su casa quedaba en un pequeño planchón en el último piso de un lote en el que, en casas de material y bien terminadas, viven otros familiares con los que (de esto me enteré después) Patricia y Michel escasamente cruzaban palabra.
