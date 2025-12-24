La Navidad del oro: el metal precioso logra este miércoles su mayor precio histórico

Campanas doradas suenan esta Navidad en los mercados bursátiles del mundo. Y es que el precio del oro sigue subiendo como espuma. El metal precioso superó por primera vez los US$4.500 la onza. Ese aumento solo obedece a una combinación de tensiones geopolíticas, debilidad del dólar y expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés de Estados Unidos el próximo año. Entérese: Llegaron los aguinaldos: estos son los presentes para quienes movieron lo noticioso este 2025 En la jornada de este miércoles, el oro al contado (XAU=) subía 0,1 %, hasta US$4.493,76 la onza, luego de haber alcanzado un máximo histórico intradía de US$4.525,19. En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos, con entrega en febrero, registraban un avance de 0,3 %, cotizándose en US$4.520.

Un rally histórico: el mayor avance desde 1979

De acuerdo con Reuters, el oro acumula una mejora superior al 70 % en lo que va del año, el mayor incremento anual desde 1979. Este comportamiento responde a la búsqueda masiva de activos refugio por parte de los inversionistas, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la expectativa de que la Reserva Federal continúe flexibilizando su política monetaria. Le puede gustar: Petro no reveló el aumento del mínimo, pero habló de un “salario vital” para 2026, ¿de qué se trata? Los activos que no generan intereses, como el oro, suelen verse favorecidos en entornos de tasas bajas, ya que disminuye el costo de oportunidad de mantenerlos frente a instrumentos financieros tradicionales, según referencias del mercado como FedWatch.

La plata y el platino también alcanzan máximos históricos