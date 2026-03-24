Reconciliación: las polémicas memorias del rey emérito de España llegan a América Latina

Por Sergio Villamizar
Antes de recibir el llamado de Juan Carlos I para que le ayudara en la escritura de sus memorias, Laurence Debray ya había escrito dos libros y realizado un documental sobre quién fue el Rey de España por casi cuarenta años.
Hija de un intelectual francés, muy amigo de Fidel Castro y Ernesto Guevara, y una madre antropóloga, debió empacar maletas y vivir por más de dos años en Abu Dabi (Emiratos Árabes), para tener largas jornadas de entrevista, de escritura, corrección y edición de los textos que se convertirían en ‘Reconciliación’, título de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, publicadas hacia finales de 2025, donde busca repasar su reinado y defender su legado histórico, sintiendo que le “robaban su propia historia”.
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Le correspondió liderar la llegada de la democracia a España tras la dictadura, con décadas en donde el país logró nivelarse, en aspectos políticos, sociales y económicos, con respecto a otros países europeos, pero el final de su reinado estuvo empañado por temas de corrupción, su vida personal e incluso el famoso episodio de sus viajes de caza de elefantes en África.
Laurence Debray se encuentra viajando por América Latina hablando sobre la experiencia de haber trabajado en las memorias de un rey, lo cual es poco usual en la historia, “porque los reyes no se confiesan”, le decía su padre.