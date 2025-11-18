Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia

De una conversación con sus sobrinos sobre la historia colombiana surgió la idea que llevó a la investigadora y diseñadora Ángela Granados a escribir un libro que permitiera acercar, a personas como ella, la historia de aquellas mujeres que participaron en uno de los hechos más importantes de nuestra historia nacional: la independencia del antiguo Virreinato de la Nueva Granada. Puede leer: Quino y Mafalda y su regreso a las librerías del país El resultado fue Heroínas de la historia: Las próceres olvidadas, un libro de 312 páginas que reúne más de 100 historias de mujeres que fueron clave en este hito nacional. Después de aquella conversación –el detonante, como ella misma cuenta, cuando se percató de que solo conocía la historia desde una única versión–, la investigadora colombiana radicada en Nueva York comenzó el trabajo que sustenta el libro. Primero buscó textos que explicaran la historia de Colombia de forma sencilla y, poco a poco, fue adentrándose en libros más complejos y en materiales de archivo, como los que resguarda el Archivo General de la Nación. En ese proceso encontró más de 10.000 referencias a mujeres que fueron cruciales para la independencia.

Estas son Las próceres olvidadas de la independencia colombiana

Una de los perfiles reconstruido por Ángela fue el de Justina Estepa, una campesina mestiza que fue espía y que tuvo un lugar central en el proceso independentista en Boyacá. Esta joven hacía parte de los patriotas, la facción que estaba a favor de la independencia de la corona española, y lo que hacía era servir como mensajera entre los ejércitos del Valle de Tenza y Casanare. Las cartas, que llevaba ocultas en la cintura de su falda, la llevaron a ser fusilada por los realistas –los que defendían la colonia– el 16 de enero de 1816. Otra de las más de 100 mujeres que aparece en este libro es Juana Béjar, quien pasaría a la historia como la primera mujer Sargento Mayor de la Caballería Colombiana. Nacida en Tame, esta prócer comenzó a hacer parte de las filas del ejército libertador el 12 de junio de 1819, al que ingresó gracias sus habilidades como “excelente jinete y por su arrollante destreza en el manejo de la lanza”, según cuentan relatos de esa época. Béjar fue una de las 17 mujeres de Casanare que se unieron a los libertadores en su lucha. Le puede interesar: A 40 años de la tragedia de Armero, un libro reconstruye sus historias olvidadas Pero, además de las historias de estas mujeres, otro de los aspectos que capturó la atención de Ángela fue cómo lo cotidiano también se convirtió en una forma de lucha. Por ejemplo, el vestuario. “Hubo otras mujeres que apoyaron a las mujeres mestizas que decidieron respaldar a las mujeres indígenas, porque a las indígenas se les prohibía usar sus faldas. Entonces, las mestizas dijeron: “A nosotras no se nos puede prohibir vestirnos como queramos.” Y tomaron una decisión colectiva: todas se pusieron la pollera. Todas llevaron la misma falda que estaba prohibida por los españoles. ¿Por qué estaba prohibida? Porque era un poco más corta que las faldas europeas, porque tenía colores, motivos y símbolos que representaban distintos significados. Esos símbolos fueron considerados “malos” por los colonizadores. Así, la moda también terminó adquiriendo un carácter simbólico y de resistencia”, relata la investigadora. Para hablar de Justina y Juana, y de las otras decenas de mujeres que hacen parte de Heroínas de la historia, Granados reconstruyó sus biografías y, gracias a su talento como ilustradora, creó también una obra que permite conocer el rostro de estas líderes. Además, cada uno de los perfiles está narrado con la jerga propia de los lugares de procedencia de estas próceres.