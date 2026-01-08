Alphabet supera a Apple y se consolida como la segunda empresa más valiosa del mundo impulsada por la IA

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, superó a Apple Inc. y se convirtió en la segunda compañía más valiosa del mundo por capitalización bursátil, un hito que refleja cómo el mercado está premiando a las empresas mejor posicionadas en el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial (IA). Las acciones de Alphabet subieron 2,4% el miércoles, lo que llevó su valoración hasta los US$3,89 billones, por encima de Apple, que cerró la jornada con una capitalización de US$3,85 billones, tras acumular seis días consecutivos de caídas que le restaron cerca del 5% de su valor, equivalente a casi US$200.000 millones. La brecha se amplió aún más el jueves, con Alphabet avanzando 1,1% en la apertura, mientras Apple retrocedía 1,2%. Se trata de la primera vez desde 2019 que Alphabet supera a Apple en valor de mercado. En lo más alto del ranking se mantiene Nvidia, que continúa como la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización cercana a los US$4,6 billones. Le puede interesar: Apple desplazaría a Samsung: será el mayor fabricante de smartphones, tras una década, gracias al éxito del iPhone 17

El impulso de la inteligencia artificial detrás del ascenso de Alphabet

El modelo Gemini y los chips TPU han sido claves en el repunte bursátil de Alphabet. FOTO: GETTY

El desempeño reciente de Alphabet ha sido notable. En lo corrido de 2025, sus acciones acumulan una ganancia superior al 65%, convirtiéndose en el título con mejor rendimiento entre las denominadas "Siete Magníficas" del sector tecnológico. Buena parte de este impulso está asociado a la percepción de que Alphabet cuenta con una posición estratégica privilegiada en inteligencia artificial. Las críticas positivas sobre la versión más reciente de su modelo Gemini ayudaron a disipar los temores del mercado frente a la competencia de compañías como OpenAI. A esto se suma el creciente interés por sus chips de procesamiento tensorial (TPU), vistos por los analistas como un motor clave para el crecimiento futuro de los ingresos. Según MarketWatch, la capitalización de Alphabet alcanzó de forma intradía los US$3,864 billones, superando por un estrecho margen a Apple. De acuerdo con datos de Dow Jones Market Data, la última vez que Alphabet había superado a la compañía de Cupertino fue el 29 de enero de 2019. El repunte también se explica por el aumento del 66% en el precio de la acción durante los últimos 12 meses, impulsado por el entusiasmo del mercado frente a los avances de la compañía en IA y la adopción de Gemini en distintos productos.

Waymo, chips y alianzas: las otras apuestas que refuerzan su valor