Alphabet supera a Apple y se consolida como la segunda empresa más valiosa del mundo impulsada por la IA

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, superó a Apple Inc. y se convirtió en la segunda compañía más valiosa del mundo por capitalización bursátil, un hito que refleja cómo el mercado está premiando a las empresas mejor posicionadas en el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial (IA).
Las acciones de Alphabet subieron 2,4% el miércoles, lo que llevó su valoración hasta los US$3,89 billones, por encima de Apple, que cerró la jornada con una capitalización de US$3,85 billones, tras acumular seis días consecutivos de caídas que le restaron cerca del 5% de su valor, equivalente a casi US$200.000 millones. La brecha se amplió aún más el jueves, con Alphabet avanzando 1,1% en la apertura, mientras Apple retrocedía 1,2%.
Se trata de la primera vez desde 2019 que Alphabet supera a Apple en valor de mercado. En lo más alto del ranking se mantiene Nvidia, que continúa como la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización cercana a los US$4,6 billones.
